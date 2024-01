Quando Beatrice Luzzi disse: “Inorriditi perché Sara Ricci tornò sul set subito dopo la morte della madre” Beatrice Luzzi è tornata nella Casa del Grande Fratello da concorrente a pochi giorni dalla morte del padre. Qualche settimana fa, però, commentando un episodio analogo accaduto a Sara Ricci ai tempi della soap opera Vivere, disse: “Restammo scioccati e inorriditi dal fatto che tornò a lavorare subito”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Per gentile concessione dell'ufficio stampa di Endemol Shine Italy

Beatrice Luzzi, come anticipato da Fanpage.it, ha deciso di rientrare nella Casa del Grande Fratello da concorrente dopo essere stata lontana dal gioco per una settimana a seguito della morte del padre. Una scelta personale che nessuno dei suoi coinquilini ha contestato. Eppure, meno di un mese fa, fu proprio Beatrice a commentare in termini critici una scelta analoga di Sara Ricci avvenuta all’epoca in cui entrambe recitavano sul set della soap opera Vivere.

Che cosa disse Beatrice Luzzi a proposito di Sara Ricci

Durante una diretta del Grande Fratello di qualche settimana fa, Luzzi aveva risposto a un’accusa di Ricci che sosteneva non avesse voluto sostituirla sul set quando, 20 anni prima, mentre entrambe recitavano nella soap opera Vivere, quest’ultima perse la madre. “Lei è piena di rabbia nei confronti delle donne perché, mi dispiace dirlo ma 24 anni fa, quando persi mia madre e non potevo recitare – perché per due giorni mancai dal set – lei non volle sostituirmi”. “Questa è una follia”, rispose Beatrice, “Non solo è una bugia ma la cosa stranissima di Sara, la cosa assurda fu che lei continuò a lavorare subito dopo la morte della madre, dal giorno dopo, e rimanemmo tutti colpiti dalla professionalità di Sara”. Poco dopo, in confessionale, Beatrice aggiunse: “Ricordo perfettamente che noi restammo sbalorditi, scioccati e anche un po’ inorriditi dal fatto che lei tornò a lavorare subito”.

Anche Beatrice Luzzi è tornata a lavorare subito dopo la scomparsa del padre

Come accaduto nel caso di Ricci, anche Luzzi è tornata a lavorare subito dopo la scomparsa del padre. Una scelta personale e incontestabile, ma che fu lei stessa a commentare all’epoca in cui oggetto della discussione era una momentanea nemica da contrastare nel corso di un diverbio consumatosi in diretta tv. Per il momento, Sara Ricci non sembrerebbe avere commentato in alcun modo la scelta di Beatrice di tornare nella Casa del GF – e quindi al lavoro, esattamente come Ricci ai tempi di Vivere – da concorrente.