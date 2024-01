GF, Letizia Petris infastidita dal ritorno di Beatrice Luzzi: “Non la sopporto” Letizia Petris non ha nascosto il suo disappunto per il rientro di Beatrice Luzzi nella casa del Grande Fratello. Secondo la gieffina, infatti, ha trascorso troppo tempo fuori e ha aggiunto: “Non la sopporto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Il ritorno di Beatrice Luzzi dopo la morte improvvisa di suo padre ha spaccato la casa del Grande Fratello in due parti. Se da un lato le persone che l'avevano sempre supportata hanno accolto l'attrice a braccia aperte, c'è chi invece non ha gradito il suo nuovo ingresso, come Letizia Petris. La gieffina, infatti, ha manifestato il suo disappunto in merito alla decisione presa dalla redazione del programma che, quindi, ha permesso alla concorrente di riprendere il gioco.

Il fastidio di Letizia Petris

Letizia Petris non è d'accordo, proprio non riesce ad accettare il fatto che Beatrice Luzzi possa essere rientrata nella casa più spiata d'Italia dopo aver trascorso un periodo piuttosto lungo fuori dalle mura di Cinecittà. La concorrente, infatti, ha abbandonato il gioco a seguito della notizia della morte del padre e dopo qualche giorno di riflessione, ha deciso di rientrare. Letizia, quindi, parlando con gli altri inquilini a lei più vicini ha dichiarato:

Dipende da come sta lei? Ok, ma se lei è forte magari rientra. Ma non sarebbe giusto, mi capite vero? Mettete da parte il cuore, mettete da parte che non parliamo di Beatrice. Ti andrebbe bene? Una settimana fuori è tanto. Ha avuto a che fare con le persone. Non era chiusa in un ospedale che magari era circondata. Vitto, comunque ha visto cose e parlato con altri.

Durante la puntata, inoltre, non ha nascosto il suo fastidio e infatti quando Beatrice le si è avvicinata per salutarla, abbracciandola e dicendole "Ora siamo in due", riferendosi alla perdita del padre, non ha esitato a commentare con un certo astio: "Non la sopporto. Ha toccato il mio unico punto debole".

Le parole di Alfonso Signorini sul rientro di Beatrice

In merito al rientro in Casa dell'attrice, ad inizio puntata è stato proprio Alfonso Signorini a motivare la scelta della produzione di riaccoglierla, raccontando che anche nelle edizioni passate ci sono stati episodi simili o per i quali è stato necessario per alcuni gieffini stare lontano per lungo tempo, come a voler anticipare le possibili obiezioni degli inquilini di Cinecittà. Il conduttore, infatti, aveva detto:

Qualcuno potrebbe dire che il Gf non tiene isolati i concorrenti come un tempo. Adesso però il programma dura sei mesi e in questo tempo può succedere di tutto. Un lutto va oltre ogni logica del gioco e anche in passato abbiamo permesso ad altri di uscire e tornare. Milena Miconi un anno fa ha perso un amico, è uscita e poi è tornata. Antonino è stato in ospedale ed ha fatto ritorno al GF Vip dopo 14 giorni. Io ho sentito Beatrice Luzzi e dopo delle valutazioni ha preso la decisione di rientrare