Beatrice Luzzi torna al GF, la lettera d'addio al padre: "Saremo connessi per l'eternità" L'attrice torna nella casa a pochi giorni dalla morte di suo padre, al quale dedica una lettera commossa: "Sei riuscito a salutarmi a Natale e mi hai detto fossi fiero di me come non era accaduto in passato".

A cura di Andrea Parrella

La puntata dell'8 gennaio del Grande Fratello ha segnato il ritorno di Beatrice Luzzi nella casa, a seguito dell'uscita forzata nei giorni scorsi a causa della morte di suo padre. L'attrice, rimasta lontana dal gioco per alcuni giorni, ha deciso di rientrare in casa nonostante il dolore, scegliendo di farlo per chiudere un percorso di cui era diventata inevitabilmente protagonista. La puntata si è aperta proprio con la notizia ai concorrenti della casa e un rimprovero da parte di Alfonso Signorini, che ha dato agli inquilini degli insensibili per alcuni atteggiamenti assunti in questi giorni.

La lettera di Beatrice Luzzi al padre scomparso

Prima dell'ingresso in casa, è andata in onda la lettura di una lettera che Luzzi ha scritto per suo padre. Ecco alcuni passaggi: "Mio amatissimo babbo, sono qui a ringraziarti per tutto quello che mi hai dato, la vita prima di ogni altra cosa, autostima, libertà, viaggi, ironia, mondanità e quel pizzico di ironia che tanto ti contraddistingueva. Al tuo funerale non abbiamo pianto, in cuor nostro sapevamo che era quello che volevi, andare via. Da anni eri limitato dall'età". La lettera proseguiva poi così:

Hai scelto di andare via in un momento che potrebbe apparire il peggiore, ma cos'ì non è. Anche questo è un dono, sei riuscito a salutarmi a Natale e mi hai detto fossi fiero di me come non era accaduto in passato. È stata l'ultima volta, l'ultima di questa vita, perché siamo esseri infiniti, babbo, e le nostre molecole saranno connesse sotto mille forme per l'eternità. Addio, vola lontano e leggero.

Le parole di Beatrice per gli inquilini della casa

Quindi è arrivato il momento dell'ingresso in casa di Beatrice Luzzi, con gli inquilini freezati e lei che ha rivolto alcune parole a tutti, annunciando così il suo rientro: "È la seconda volta che vi lascio nell'incertezza, improvvisamente. Mi dispiace. Purtroppo è successo quello che sapete, sono stata investita da un dolore enorme e non vi nego che quella di capire cosa fosse meglio fare è stata una decisione difficilissima. Allora mi sono ricordata delle parole di mio padre nell'ultimo incontro a Natale, quando mia ha detto: "Questa volta non mollare, non come le altre volte, vai fino in fondo, finché riesci". E quindi sapendo che mia madre ha molte persone ad assisterla, tra cui i miei figli, ho deciso che era giusto continuare questo percorso rappresentando i valori con cui sono stata cresciuta, valori di responsabilità individuale e collettiva, libertà e rispetto per sé e per gli altri. Spero he tutti noi si riesca a fare un passo in avanti, anche alla luce di questo dolorosissimo evento capitato a me, ma credo a tutti noi, perché alla fine, comunque, ci lega qualcosa di indimenticabile e immenso. Quindi eccomi qua, ben trovati".

Alfonso Signorini ci ha tenuto a spiegare ai concorrenti le ragioni della decisione di permettere a Luzzi di rientrare in casa: "Il Grande Fratello dura sei mesi, durante i quali può succedere di tutto, dai problemi di salute ai lutti. Per questa ragione il GF ha accolto la richiesta di beatrice di rientrare in casa, lo avrebbe fatto con ognuno di noi. Era giusto farlo e credo sia chiaro a tutti".