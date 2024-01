GF, Signorini: “Nessun rispetto per il lutto di Beatrice Luzzi, avete chiesto popcorn e film comici” Nella puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 8 gennaio, Alfonso Signorini ha rimarcato in diretta la mancanza di sensibilità di alcuni concorrenti dopo la morte del padre di Beatrice Luzzi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

47 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata del Grande Fratello di lunedì 8 gennaio si è aperta con Beatrice Luzzi. Prima che la concorrente tornasse nella casa, però, il conduttore Alfonso Signorini ha voluto chiarire che quella di tornare in gioco dopo la morte del padre, non è stata una decisione facile per lei:

È successo un fatto luttuoso che ha colpito la nostra famiglia allargata, la scomparsa del padre di Beatrice. Una scomparsa a cui credo che fosse già preparata anche se non lo si è mai veramente. In questi giorni, molti mi hanno scritto chiedendomi cosa avrebbe fatto Beatrice. Lei ha passato momenti difficili proprio su questa decisione da prendere. In genere, è una donna dalle idee molto chiare. L'ho sentita poco prima dei funerali del padre e su questa decisione era molto combattuta soprattutto pensando a voi e al pubblico. Alcuni hanno detto che non esiste più il gioco di una volta, in cui i concorrenti erano isolati, ma davanti a un evento del genere, non possiamo privare il concorrente della possibilità di tornare in famiglia. In passato abbiamo avuto Antonino Spinalbese ricoverato per 14 giorni ed è rientrato, Milena Miconi è uscita per un lutto ed è rientrata, la stessa cosa è successa con Beatrice. In casa non sanno se rientrerà o no. Adesso è il momento di farla rientrare.

Beatrice Luzzi vede la reazione dei concorrenti quando è andata via

Beatrice Luzzi si è collegata con Alfonso Signorini dal confessionale del Grande Fratello: "Come sto? Quando sento la tua voce sempre meglio". Alfonso Signorini si è detto felice della sua scelta di rientrare nella casa. Poi, si è collegato con i concorrenti. Un video, ha mostrato le loro reazioni dopo avere appreso la notizia della morte del padre di Beatrice: lo sgomento iniziale, le parole di Fiordaliso che rimarcava come sentisse la sua mancanza, le lacrime di Stefano Miele, Letizia Petris che diceva di capire il suo dolore. Fiordaliso, poi, ha preso la parola in diretta: "Ho vissuto da poco la morte di mio padre, è un dolore grande. Vorremmo esserle vicino tutti, ci manca. Manca la sua testa rossa, piena di riccioli". Stefano Miele ha detto di reputarla una sorella maggiore: "Si prendeva cura di me".

Alfonso Signorini rimarca la mancanza di sensibilità dei concorrenti

Come gli spettatori ben sanno, però, nella casa ci sono stati anche comportamenti inopportuni, che hanno rimarcato una mancanza di sensibilità da parte di alcuni concorrenti. A riguardo, Alfonso Signorini ha precisato: "Una cosa che il pubblico non sa è che il Grande Fratello vi ha chiesto espressamente di non commentare l'accaduto, per rispetto di Beatrice e della sua famiglia". Poi, però, ha aggiunto:

Io credo che dopo mesi di convivenza, ciascuno di voi abbia potuto provare un sentimento nei confronti di un inquilino. Se il Grande Fratello vi ha detto di non commentare, potevate esprimere vicinanza con l'atteggiamento, con il vostro comportamento nella casa. Vedendo alcune immagini qualche ora dopo che la notizia vi era stata comunicata, sono rimasto addolorato. Vi conosco, ma quello che ho visto non mi è piaciuto. Tanto che ho pubblicato un post sul mio profilo e non lo avevo mai fatto in passato. Ho scritto: "La mancanza di empatia dimostrata quest'oggi da alcuni concorrenti del GF mi lascia letteralmente senza parole". Le vostre reazioni qualche ora dopo la notizia sono state: "Ci potete mettere un film comico? I pop corn dove sono? La festa mica finisce". Vedere Rosanna Fratello che chiedeva rispetto a chi cantava le canzoni dei Negramaro, mi ha disturbato. Mi ha disturbato vedere gente che pochi giorni prima era depresso, fingere di pomiciare con un manichino. Non vi chiedo di esprimere un dolore che non sentite. Ma anche se uno non va d'accordo, davanti a un lutto bisogna fare un passo indietro, avere rispetto di quello che è successo.

Nessuna squalifica al Grande Fratello

Il conduttore ha continuato: "Il giorno dopo è giusto che la vita continui, che si faccia festa, ma esiste il rispetto, la sensibilità nella vita. La mancanza di sensibilità mi ha davvero deluso. Il rispetto ci vuole, se non ci sono i principi nella vita non si va da nessuna parte. Il web è insorto. Voglio che passi per voi una riflessione. Non voglio giudicare nessuno, ma riflettete. Essere giovani non significa non conoscere il rispetto, la sensibilità e l'empatia". E ha concluso: "Non ci sono squalifiche, come hanno scritto. Non è stato violato il regolamento".