Samira Lui torna su Instagram e spiega il perché dell’assenza: “Attacco hacker, è servito per ritrovare un equilibrio”

Samira Lui è tornata sui social dopo mesi in cui il suo profilo Instagram era sparito. La showgirl e co-conduttrice de La Ruota della Fortuna ha subito un importante attacco hacker, anche se ha spiegato: “Questa assenza dai social, in fondo, non ha fatto male”.

Samira Lui è tornata sui social. Dopo mesi in cui il suo profilo era sparito da Instagram, la co-conduttrice de La Ruota della Fortuna ha pubblicato un lungo messaggio per spiegare cosa è successo e ha ringraziato tutti coloro che le sono stati vicini. Poi ha condiviso il suo "primo scatto".

"Dopo mesi di assenza, causati da un importante attacco hacker, sono finalmente tornata in possesso del mio profilo Instagram", ha scritto Samira Lui in una story. La showgirl, da mesi accanto a Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna, è tornata in possesso del suo profilo Instagram e ha spiegato di essere stata vittima di un attacco hacker ormai diversi mesi fa, smentendo quindi il fatto che il suo allontanamento fosse legato alla vicenda di Fabrizio Corona e Falsissimo. "Anche se lontana, ho sentito forte il vostro affetto e il vostro calore, e di questo vi sono profondamente grata. Grazie a tutti per esserci stati, anche nel silenzio", ha spiegato ringraziando tutti coloro che le sono stati accanto.

L'assenza dei social, in realtà, non è pesata poi così tanto a Samira: "In questi mesi ho riflettuto molto: questa assenza dai social, in fondo, non ha fatto male. Spessi ci distraggono dal mondo reale e prendersi una pausa può aiutare a ritrovare il giusto equilibrio". Ora, quindi, cercando su Instagram il nome dell'ex Miss Italia si trova il suo vecchio profilo, seguito da quasi 800mila followers e in cui compare un solo post. Si tratta di una foto di Samira con una didascalia che recita "Back".