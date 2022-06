Ross William Wild ex cantante degli Spandau Ballet accusato di violenza sessuale e ricatto L’ex cantante degli Spandau Ballet Ross William Wild è accusato di stupro e aggressione sessuale. Avrebbe stuprato 6 donne mentre dormivano e ricattato una settima con foto pornografiche che la ritraevano.

A cura di Giulia Turco

L’ex cantante degli Spandau Ballet Ross William Wild è accusato di stupro e aggressione sessuale. Secondo quanto racconta il The Sun, l’artista è apparso in un aula di tribunale con l’accusa di aver molestato sei donne mentre dormivano e di aver filmato la scena. Cantante ex membro della band, aveva sostituito Tony Hadley nel 2018, ma era stato licenziato dal gruppo due anni dopo in diretta su This Morning di ITV. In seguito, ha raccontato che l’umiliazione era tale da aver tentato il suicidio: "Ho cercato di uccidermi e sono finito in ospedale a Cannes", aveva raccontato al The Sun.

Ross William Wild avrebbe violentato e ricattato diverse donne

Secondo l’accusa, Ross William Wild avrebbe violentato sei donne sorprendendole durante il sonno e una settima sarebbe stata ricattata con la minaccia di diffondere una delle foto a sfondo sessuale che la ritraevano. È stato arrestato nella giornata di giovedì 23 giugno, mentre si trovava a casa dei suoi genitori. Indossava una semplice maglietta nera e i capelli pettinati su un lato, racconta il The Sun, mentre gli agenti della polizia lo hanno portato via. Il cantante sarebbe scoppiato in lacrime quando, nell’aula del tribunale, il suo avvocato avrebbe detto alla corte: “È un musicista professionista”.

La polizia aveva già trovato foto pornografiche sul suo telefono

Le indagini sull'ex cantante proseguono da diverso tempo. Nel 2019 gli era stato sequestrato dalla polizia uno smartphone che presumibilmente conteneva immagini pornografiche di donne molestate mentre dormivano. Alcune di esse devono ancora essere identificate dagli agenti. Sembra che quattro delle presunte aggressioni siano avvenute nella sua residenza di Finchley, nel nord di Londra, tra il 2013 e il 2017. Un altro caso sarebbe avvenuto in un hotel di Shrewsbury nel giugno 2017.