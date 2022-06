L’ex marito di Britney Spears accusato di stalking per l’irruzione al suo matrimonio La cantante ha licenziato la squadra di bodyguard che ha premesso al suo ex marito di rovinare le sue nozze da sogno irrompendo in casa. Jason Alexander è stato arrestato ed è accusato di stalking.

A cura di Giulia Turco

La vita della pop star non finisce mai di stupire. Il chiacchierato matrimonio di Britney Spears e Sam Ashgari è stato interrotto dall’irruzione fuori programma dell’ex marito della cantante Jason Alexander, che ha fatto il suo ingresso alle nozze rigorosamente senza invito e ha filmato la scena con il suo smartphone. Gli addetti della sicurezza della cantante hanno arginato il danno portando via l’uomo e facendolo arrestare dalla polizia, ma l’evento è finito inevitabilmente sotto l’attenzione del pubblico.

Britney Spears licenzia i suoi bodyguard

Ecco perché la diva ha deciso di licenziare la sua squadra di bodyguard, che ha premesso al suo ex marito di rovinare le sue nozze da sogno entrando in casa durante la cerimonia, poco prima dello scambio dei voti tra Britney e Sam Ashgari. L’uomo nel frattempo è stato arrestato e accusato di stalking, portando con sé una denuncia per violazione del domicilio. “Britney è sollevata dal fatto che Jason sia stato accusato di stalking e che i tribunali abbiano riconosciuto la gravità della situazione”, ha spiegato ad HollywoodLife una fonte vicina alla cantante. “Il pensiero che lui ora sia a piede libero in questo momento la terrorizza. Tuttavia, si sente più a sicuro ora nella sua nuova casa, che in quella precedente”.

La pop star ha da sempre paura dei suoi stalker

“Britney ha sempre avuto paura degli stalker, quindi il fatto che Jason sia stato in grado di entrare in quel modo nella sua proprietà l’ha davvero spaventata”, ha raccontato l’insider. La sua nuova casa, quella in cui si è trasferita in seguito alle nozze, sarebbe il posto ideale per chi pretende il massimo della privacy e della sicurezza. “Chiunque tenti di accedere alla proprietà dovrebbe passare attraverso due posti di blocco separati”, ha raccontato la fonte. “Il suo team sta facendo tutto il possibile per assicurarsi che Jason non si avvicini mai più nemmeno lontanamente a lei”.