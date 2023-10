Roberto D’Agostino: “Roma è una città che Dio ha inventato col diavolo accanto” Roberto D’Agostino ha presentato il suo documentario “Roma santa e dannata” piena di riferimenti e aneddoti: “Sono arrivato alla conclusione che Dio si è inventato una città con il diavolo accanto. Una città ambivalente e capace di tutto, anche di trasformare Berlusconi in un premier, De Michelis in un ballerino, Renzi in uno statista, Valeria Marini in un’attrice”.

La certezza di Roma: il Vaticano

Roberto D'Agostino, nel parlare dell'esperienza di Dagospia, spiega che Roma ha una sola certezza che è il Vaticano. E spiega: "Dalla politica arrivano a Dagospia soffiate di ogni tipo, e nessuno ha mai scoperto la fonte. Ma quando un alto prelato cominciò a tenere sul mio sito una rubrica sui segreti vaticani, i suoi lo beccarono dopo una settimana". Il caso Emanuela Orlandi: "Il Vaticano lì non c'entra nulla. È un delitto che semmai è stato usato per colpire il Vaticano".

Gli aneddoti: "Renato Zero fu scambiato per donna all'ospedale"

Deliziosi alcuni aneddoti presenti, come quello dell'incidente con Renato Zero dopo una notte al Piper: