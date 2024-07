video suggerito

Roberta Di Padua di Uomini e Donne: "Ho perso 10 chili in un mese e mezzo" Roberta Di Padua, protagonista di Uomini e Donne oggi legata ad Alessandro Vicinanza, condivide una serie di scatti recenti che dimostrano un importante dimagrimento. "Ho perso 10 chili in un mese e mezzo", ha raccontato ai followers "Ma sto bene".

A cura di Stefania Rocco

Roberta Di Padua, protagonista di Uomini e Donne oggi legata ad Alessandro Vicinanza, racconta ai fan di avere perso molto peso in pochissimo tempo: 10 chili in appena un mese e mezzo. È stata lei stessa a confidarlo ai suoi followers dopo avere condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto in cui appare visibilmente dimagrita. “Sto bene”, ha chiarito, spiegando si sarebbe trattato unicamente del prodotto di un momento lavorativo particolarmente stressante.

Roberta Di Padua spiega le ragioni del dimagrimento

“Volevo rassicurarvi, io sto bene”, ha chiarito la ex dama di Uomini e Donne ai followers, “Fisicamente ho perso molto peso, è vero. C’è stato un periodo lavorativo molto intensa che è finito, mi ha consumata. Sono scesa di 10 chili in un mese e mezzo ma non c’è nessun problema particolare. Tutto super bene”. Una perdita di peso che, insieme al nuovo colore di capelli, sembrerebbe averle dato una svolta nel look: Di Padua, infatti, oggi sfoggia una chioma che tende più al biondo che al castano.

Roberta Di Padua ha lasciato Uomini e Donne con Alessandro Vicinanza

Quella che si è conclusa a maggio potrebbe essere stata l’ultima stagione di Roberta Di Padua a Uomini e Donne, salvo complicazioni o colpi di scena. La donna ha infatti abbandonato il programma insieme ad Alessandro Vicinanza, suo attuale compagno. L’uomo, reduce dalla relazione finita male con Ida Platano (l'uomo aveva confidato in un'intervista a Fanpage.it che la ex aveva accettato di sedere sul trono della trasmissione senza nemmeno informarlo), era tornato in trasmissione quando la ex compagna ha accettato il trono che le era stato proposto da Maria De Filippi. Single, ha ritrovato proprio Roberta – con la quale aveva già vissuto un flirt – e i due hanno ricominciato a frequentarsi fino a decidere di abbandonare insieme il dating show.