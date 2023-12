Roberta Di Padua su Alessandro Vicinanza: “Ci lega un filo, mentre era con Ida mi inviava segnali” Roberta Di Padua nella puntata di Uomini e Donne oggi ha raccontato alcuni retroscena che incastrano Alessandro Vicinanza: “Mentre era con Ida Platano mi mandava segnali, poi mi ha confermato tutto”. Tina Cipollari ha scherzato rivolgendosi a Ida: “Tu ti sei mai accorta che eravate in tre?”

Roberta Di Padua nella puntata di Uomini e Donne oggi, giovedì 14 dicembre, ha rivelato che Alessandra Vicinanza, mentre era impegnato con Ida Platano, le lanciava "dei segnali". La dama del parterre Over ha deciso di chiudere la conoscenza con il suo "ex Cavaliere", prima però ha raccontato aneddoti che risalgono a pochi mesi fa.

La rivelazione di Roberta Di Padua

Roberta Di Padua a Uomini e Donne ha raccontato che mentre Alessandro Vcinanza e Ida Platano erano fuori dal programma, lui metteva in pratica delle "mosse social" che la tiravano in ballo. "Quando loro stavano fuori sono successe tante cose che non mi convincevano. Mi sentivo come se ci fosse un filo che mi legava (a lui, ndr). Mi arrivavano segnali ogni tanto. Lui pubblicava il mio profumo, e anche Ida Platano. Io ero allibita, lui lo sapeva che era il mio profumo. Fece un'intervista per il magazine e lui menzionò quello. Non ho mai potuto dire queste cose, le dicevo alla redazione". Alessandro Vicinanza, in puntata, ha così provato a smentire: "Non era un collegamento con te, piaceva anche a me quel profumo". "Ma tu l'hai confermato, hai detto che lo hai comprato apposta quel profumo e ogni volta che lo indossavi pensavi a me. Poi mi chiedesti "Quando hai fatto la sfilata con quella canzone hai pensato a me?" e io ho detto certo. Non mi nascondo. Poi metteva le canzoni che piacciono a me, solo una casualità? Mi guardava le storie con il profilo della mamma" ha replicato la Dama, incastrandolo.

La battuta di Tina Cipollari e il commento di Ida Platano

"Tu ti sei mai accorta che eravate in tre in questo rapporto?": così Tina Cipollari ha rotto la tensione in studio, rivolgendosi a Ida Platano. La tronista, che non era a conoscenza dei dettagli rivelati dalla Di Padua, ha così commentato: "Quando eravamo insieme, lui diceva che tu eri lì ad aspettarlo, diceva che lui ti era rimasto (impresso, ndr), era sicuro dei tuoi gusti sugli uomini".

Roberta Di Padua chiude la conoscenza, poi abbandona

Roberta Di Padua nella puntata di oggi ha comunicato di non volere più uscire con Alessandro Vicinanza per la mancanza di fiducia. Il Cavaliere ha confessato di provare interesse per una dama del parterre, ma "per paura di non essere corrisposto non voglio dire il nome", ha spiegato. Il suo atteggiamento ha fatto allontanare la Di Padua che, stando alle anticipazioni del programma, ha deciso di andare via.