Roberta Di Padua replica a chi la definisce “troppo magra, uno scheletro”: “Ho fatto le analisi, sto bene”

Roberta Di Padua è intervenuta sui social per rassicurare i suoi follower. Molti di loro, infatti, sono apparsi preoccupati per l'ex dama del Trono Over di Uomini e Donne perché sostengono di avere notato una forte perdita di peso. Di Padua, attualmente fidanzata con Alessandro Vicinanza – conosciuto nel programma di Maria De Filippi – ha spiegato di stare bene. Ma andiamo con ordine.

Roberta Di Padua e i commenti sul suo aspetto fisico: "Troppo magra"

Di recente, Roberta Di Padua ha ricevuto numerosi messaggi nei quali gli utenti rimarcavano una presunta eccessiva magrezza. Alcuni si sono mostrati preoccupati, altri hanno usato toni che rasentavano il body shaming. Nei commenti pubblicati dalla diretta interessata si legge:

Mamma mia, non sembri più tu. Troppo magra/ Sei troppo dimagrita/ Troppo magra, sei sciupatissima/ Ciao, non sei un po' troppo magra?/ No Roberta ma che stai combinando, ma ti vedi quanto sei magra?/ È uno scheletro.

La reazione di Roberta Di Padua

Roberta Di Padua, mentre era in compagnia del figlio, ha pubblicato alcune storie su Instagram nelle quali ha replicato ai commenti ricevuti. L'ex dama del Trono Over ha assicurato di stare bene:

Ciao ragazzi, come va? Noi stiamo facendo una mini merenda. Per me è un piccolo pranzo…Io e mio figlio siamo a casa, stiamo mangiando sul letto. Non fa niente se si fanno le briciole, poi mamma pulisce, però è molto rilassante. Io volevo salutarvi e niente vi siete preoccupati perché non mi avete visto, ma va tutto bene, sto mangiando. Altra cosa: state tranquilli, va tutto bene, io sto benissimo, sono in perfetta forma. Ho fatto tutte le analisi, ma ricevo centinaia di messaggi al giorno ogni volta che posto una foto, mi dite che sono magrissima. Tutto a posto, è così, in questo periodo è così. Ma state tranquilli, sto bene!