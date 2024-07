video suggerito

L'ex cavaliere Ernesto Russo si è fidanzato dopo Uomini e Donne: "Ho ritrovato l'amore" Ernesto Russo ha ritrovato l'amore: l'ex Cavaliere di Uomini e Donne, prima corteggiatore di Ida Platano e poi nel parterre Over, ha raccontato di aver voltato pagina dopo il programma e di essere ora ufficialmente fidanzato. "Si chiama Marta. È più piccola di me, è una ragazza che mi piace molto", ha spiegato.

A cura di Elisabetta Murina

Ernesto Russo ha ritrovato l'amore. L'ex Cavaliere di Uomini e Donne, prima corteggiatore di Ida Platano e poi nel parterre Over, ha raccontato di aver voltato pagina dopo il programma e di essere ora ufficialmente fidanzato. L'uomo, 48 anni, aveva lasciato lo studio lo scorso maggio perché il suo comportamento andava contro il regolamento. Anche se la sua frequentazione attuale dovesse finire, ha confessato che non tornerebbe più nel dating show: "A prescindere dalla mia situazione ero incompatibile con il programma, anche solo per i termini che ho usato".

L'ex Cavaliere ha ritrovato l'amore dopo il programma

Durante una diretta Instagram con Fralof, l'ex cavaliere di Uomini e Donne ha raccontato di aver ritrovato l'amore dopo la fine del programma. Da circa un mese sta infatti frequentando una donna di nome Marta, che è più piccola di lui di 13 anni. Il primo incontro durante una serata in discoteca: "Ho trovato l'amore, è più piccola di me, è una ragazza che mi piace molto. Sorride sempre, non mette mai tristezza, è festaiola come me. La trovo bellissima". Poi ha lanciato una frecciatina all'ex Dama Barabra De Santis: "Marta è una ragazza intraprendente, poliedrica per davvero, non come Barbara che nel suo libro dice solo ca**ate".

L'uscita di Ernesto Russo da Uomini e Donne

Ernesto Russo ha lasciato Uomini e Donne nella puntata andata in onda il 20 maggio. In diretta, Maria De Filippi ha mostrato alcune foto che dimostrano l'incontro con una donna esterna al programma. "Ho avuto conoscenze con altre donne mentre ero qui, ma lo dico. Se è un problema, lascio il programma", ha spiegato il Cavaliere. "È incompatibile con il programma, quindi sì" , ha replicato la conduttrice. "Qui cosa cerchi? Un'altra da aggiungere alla tua lista?", ha commentato Gianni Sperti. "Non sono fidanzato, però è capitato che sono uscito con altre donne", ha concluso il Cavaliere prima di lasciare lo studio.