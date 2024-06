Marcelo Fuentes e Sofia Bruscoli si sono lasciati: “Il rapporto si è logorato, nessun tradimento”

Marcelo Fuentes e Sofia Bruscoli si sono lasciati. L'ex protagonista di Uomini e Donne, programma in cui fu prima corteggiatore di Elga Enardu e poi tronista (ricevendo un no dalla corteggiatrice Stefania Zappia) e la conduttrice hanno deciso di interrompere la loro storia d'amore durata oltre 12 anni. Insieme sono diventati genitori di una bambina, Nicole, che ha 10 anni.

"Abbiamo deciso di separarci, siamo come il giorno e la notte", ha raccontato a Novella 2000 Sofia Bruscoli, presto volto Sky del programma Eterne. Dopo 12 anni, la storia d'amore con Marcelo Fuentes è arrivata al capolinea a causa di litigi sempre più frequenti, che hanno preso il sopravvento sui lati positivi:

Il loro rapporto, ha raccontato la conduttrice, si è logorato con il passare del tempo, precisando però che non ci sono mai stati tradimenti da nessuna delle due parte. Bruscoli ha poi lasciato una porta aperta, spiegando di non essere sicura che la rottura sarà definitiva:

Abbiamo sempre litigato tantissimo, ma da sempre, anche da prima di avere la bambina. Il nostro è un rapporto che si è logorato. In questi 12 anni non c’è stato mai uno stacco totale come in questo periodo. Poi se sarà definitivo non lo so. Non ci sono stati tradimenti da parte mia, né da parte sua. Non ci sono interessi per altre persone. Abbiamo solo bisogno di una pausa e non sappiamo quanto durerà.