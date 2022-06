Ricoverata Rosanna Vaudetti, l’annunciatrice tv ha accusato un malore in mare Ricoverata Rosanna Vaudetti, l’annunciatrice tv ha accusato un malore in mare a Portonovo, alle pendici del Monte Conero nelle Marche. Al momento si trova nella clinica Cardiologica dell’ospedale regionale di Torrette, è fuori pericolo ma “costantemente monitorata dopo il malore che l’ha colpita”.

Ricoverata Rosanna Vaudetti, l'annunciatrice tv ha accusato un malore in mare a Portonovo, alle pendici del Monte Conero nelle Marche. Come riporta Il Messaggero, è svenuta improvvisamente in acqua sotto gli occhi dei bagnanti e al momento si trova nella clinica Cardiologica dell'ospedale regionale di Torrette. È fuori pericolo ma, come riportato dal professor Antonio Dello Russo, "costantemente monitorata dopo il malore che l'ha colpita".

Rosanna Vaudetti, oggi 84 anni, stava nuotando a Portonovo quando ha accusato un malore e, nel sentirsi poco bene, è riuscita a raggiungere la riva prima di svenire. Ha perso conoscenza per pochi secondi davanti allo stabilimento Giacchetti, per poi essere soccorsa dal 118 con la Croce Gialla di Camerano e l'automedica.

Il commento di Rosanna Vaudetti

"Sto bene, ma ho rischiato di annegare", ha commentato a Il Resto del Carlino, "I medici vogliono fare degli accertamenti, perché ho bevuto". L'ex signorina buonasera ha poi raccontato cosa sarebbe successo quando era in mare: "Ieri mattina, ero al mare, a Portonovo, mi sono tuffata e sono svenuta in mare. Forse ho avuto uno shock, probabilmente dovuto alla temperatura dell’acqua. Ieri mattina, era davvero gelata. Invece, al sole e sotto l’ombrellone era molto caldo".

Le attuali condizioni di salute di Rosanna Vaudetti non destano particolari preoccupazioni ma è stesso l'annunciatrice tv ad andarci cauta: "Dopo lo svenimento sono ritornata a galla, ho raggiunto la riva e la gente mi ha soccorso. Praticamente, ho fatto tutto da sola (ironizza, ndr)" e riguardo l'essere fuori pericolo dopo un grande spavento: "Eh, speriamo di sì. Certo, toccherà aspettare gli esiti degli accertamenti medici", ha risposto.