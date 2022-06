Fariba Tehrani ricoverata per un malore, che cosa è accaduto alla madre di Giulia Salemi Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, è stata ricoverata in ospedale. Lo ha svelato lei stessa postando una foto sui social. “Ha avuto problemi respiratori, un inizio di polmonite”, ha svelato il suo agente a Fanpage.it.

A cura di Stefania Rocco

Fariba Tehrani è stata ricoverata in ospedale. Lo ha svelato lei stessa, postando una Instagram story registrata proprio durante il ricovero. Nessuna notizia da parte della diretta interessata, solo uno scatto postato presumibilmente con lo scopo di motivare l’assenza degli ultimi giorni. A svelare a Fanpage.it cosa è accaduto è stato Alessandro Piscopo, manager della madre di Giulia Salemi. Secondo quanto abbiamo appreso, Fariba è stata ricoverata in ospedale a Piacenza per due giorni ma adesso sta bene ed è già tornata a casa.

Perché Fariba Tehrani è stata ricoverata

Fariba sarebbe stata ricoverata a causa di un problema respiratorio. “Ha avuto un malore. Prima c’è stata una polmonite, seguita da problemi respiratori. Ma adesso è a casa e sta bene. È rimasta ricoverata due giorni in ospedale a Piacenza”, ha spiegato a Fanpage.it Piscopo, agente della donna e suo amico. Niente di particolarmente preoccupante, dunque. Fariba è già tornata a casa e si sta riprendendo.

La Instagram story di Fariba dall’ospedale

Chi è Fariba Tehrani

Fariba Tehrani è un volto noto del piccolo schermo. È diventata popolare nel 2015 grazie alla partecipazione a Pechino Express insieme alla figlia Giulia, con la quale formava la coppia delle “persiane”. Personaggio particolarmente interessante, anche grazie al rapporto con la figlia che è finito sotto la lente di ingrandimento in più di un'occasione, fu scelta per entrare a far parte del cast dell’Isola dei famosi 2021. Sua figlia, Giulia Salemi, è una nota influencer diventata popolare in tv grazie ai reality show. Nata il 10 maggio 1962 in Iran, è arrivata in Italia quando aveva appena 18 anni per sfuggire alle precarie condizioni sociali e politiche che hanno caratterizzato la vita nel suo paese. In provincia di Piacenza, dove vive da anni, Fariba gestisce un centro benessere.