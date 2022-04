Ricky Gervais prende in giro chi definisce l’alopecia di Jada Pinkett Smith una disabilità Ricky Gervais torna a dire la sua sulla battuta che Chris Rock ha fatto nei confronti di Jada Pinkett Smith, moglie di Will Smith, affetta da alopecia. Via Twitter, il comico e conduttore ha preso in giro chi ha definito la malattia come una disabilità: “Io sono grasso e calvo, dovrei ottenere benefici allora”.

Ricky Gervais torna dire la sua sulla battuta che Chris Rock ha fatto nei confronti della moglie di Will Smith, Jada Pinkett Smith, affetta da alopecia. Già qualche giorno dopo la vicenda, avventura in diretta sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles lo scorso 27 marzo, il comico americano, celebre per i suoi interventi durante i Golden Globe, aveva difeso il conduttore ribattendo a modo suo, con un'altra battuta.

Il commento di Ricky Gervais

Rispondendo ad alcuni utenti via Twitter, il comico ha scherzato nuovamente sull'alopecia di Jada Pinkett Smith, mogli di Will Smith, a cui era rivolta la battuta di Chris Rock, che si era rivolto a lei definendola "Soldato Jane" per via della sua testa rasata. Gervais, che è conosciuto dal pubblico anche per le sue battute sul palco dei Golden Globe, ha quasi preso in giro chi ritiene che l'alopecia sia una disabilità. "È stata la battuta più banale che avrei mai raccontato. Qualcuno ha detto che stava scherzando sulla sua disabilità. Beh, sto diventando un pò magro, quindi sono disabile". Il comico ha poi ironizzato sul suo aspetto fisico, scoppiando quasi a ridere: "Io sono grasso e calvo, dovrei ottenere benefici allora".

Cosa aveva detto Ricky Gervais sulla battuta di Chris Rock

Poco dopo l'episodio, Gervais ha espresso il suo punto di vista sulla battuta, sempre con l'ironia e i modi di fare diretti che lo contraddistinguono. Ha ricondiviso, sul suo profilo Twitter, un video del suo personaggio più celebre, il Davide Brent di The Office, che ha fatto del suo essere inopportuno e fuori luogo in una costante. Nella breve clip, si vede Brent mentre prova a conquistare i colleghi offrendogli da bere, per poi fare una battuta proprio sull'alopecia. "Conosco un tizio che è un alcolista e non c'è niente da ridere, specie per sua moglie, che tra l'altro ha l'alopecia. Una vita domestica per niente felice".