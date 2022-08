Red Ronnie e il complotto dal benzinaio: “Ma che caz*o te ne frega se faccio benzina o diesel?” È diventato virale lo sfogo di Red Ronnie che lamenta la richiesta del distributore di benzina: “Mi ha chiesto ‘Fai Benzina o Diesel?’, Ma che caz*o te ne frega?”, è convinto che vogliano rubare i suoi dati per tracciarlo. Sui social ora si parla solo di lui.

A cura di Gaia Martino

È diventato virale sul web un video di Red Ronnie, il critico musicale che non ha mai nascosto le sue posizioni no vax e complottiste. Questa volta denuncia le modalità con cui un automobilista fa benzina al self service, è convinto che il distributore voglia rubare i suoi dati per tracciarlo. Lo sfogo di Gabriele Ansaloni alias Red Ronnie ha sollevato la polemica su Twitter, migliaia di utenti stanno condividendo il video e tra critiche e sfottò è entrato in tendenza sul social network.

Lo sfogo di Red Ronnie dopo aver fatto benzina

A Red Ronnie non è andato giù il fatto che il distributore di benzina gli avesse chiesto se volesse inserire nell'auto benzina o diesel, dopo aver inserito la carta. Così il suo video sfogo pubblicato su Red Ronnie TV è diventato virale: "Sono andato a fare benzina, diesel, ho messo la carta di credito e io avevo a disposizione solo una colonnina, quella 8. Quella prevede Benzina o Diesel, mi chiede: "Fai benzina o diesel?" ha raccontato, prima di sbottare e condividendo idee complottiste. Secondo il suo parere i proprietari dei distributori chiedono informazioni per rubare i dati degli automobilisti: "Che ca*zo te ne frega? Hai il contatore dei soldi, io metto dentro…Semplicemente vogliono associare il mio numero di carta di credito alla macchina che ho. Mettendo diesel mi associano a diesel e vendono i miei dati. Capito come funziona? Siamo tutti per entrare nei loro algoritmi".

L'ironia e la furia dei social

Red Ronnie in tendenza su Twitter per le sue supposizioni sui benzinai è diventato il più chiacchierato della mattinata, utenti social tra sfottò e critiche stanno commentando le sue dichiarazioni. "Oggi, dopo aver parcheggiato l'auto sulle strisce blu, sono andata alla colonnina del parcheggio. Ho inserito il bancomat e sul display è apparso "Inserisci numero targa". Ma che cazzo te ne frega? Così ho fatto il biglietto con un altro numero di targa. Sono furba io" ha scritto un utente ironico, "Che #RedRonnie fosse un rin*glionito totale lo sapevamo da tempo, ma qui ogni giorno si raggiungono vette sempre più alte" un altro.