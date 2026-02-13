Raoul Bova: “Tante coppie non funzionano, il telefono è un terzo incomodo”, il commento sul film con Beatrice Arnera

Raoul Bova è protagonista di Amici Comuni, film su Paramount + dal 13 febbraio, in cui appare accanto all’attuale compagna, Beatrice Arnera. L’attore parla delle dinamiche di coppia e di come la fragilità debba essere sviscerata.

In occasione di San Valentino, la festa degli innamorati, su Paramount + a partire da venerdì 13 febbraio, è disponibile il film Amici Comuni, diretto da Marco Castaldi. Una storia che parla di dinamiche di coppia, di possibilità di reinventarsi quando una storia d'amore dura da troppo tempo, o forse da troppo poco. A parlarne sono i protagonisti, in primis Raoul Bova, che appare accanto a Beatrice Arnera, sua attuale compagna.

Raoul Bova e la sua idea di relazione

L'attore che ha alle spalle un matrimonio, una storia lunga 14 anni, e una relazione all'attivo, parla della capacità di introdurre nel dialogo di coppia anche le proprie fragilità, non bisogna puntare all'essere performanti anche in amore, quanto all'essere sinceri:

Essere vulnerabili è rivoluzionario. Un atto di sincerità, di necessità. L’ansia della performance crea immagini non vere che diventano gabbie. È anche il motivo per il quale tante coppie non funzionano, a un certo punto non ce la fai più, escono fuori le verità. Anche le fragilità devono entrare nella relazione, renderebbe tutto molto più semplice

Bova, poi, aggiunge un'ulteriore considerazione su cosa, oggi, possa influenzare l'andamento di una storia d'amore: "Il telefono è il terzo incomodo in una coppia. In camera da letto ci sei tu, l’altra persona e i telefoni". Di cellulari, d'altro canto, l'attore ne sa qualcosa, visto l'affaire Martina Ceretti.

La trama di Amici Comuni

La storia ruota attorno alla coppia formata da Marco (Raoul Bova) e Giulia (Francesca Inaudi) sposati da anni, che ricevono la notizia del matrimonio della loro amica Veronica (Beatrice Arnera) con un ragazzo conosciuto pochi mesi prima, Claudio (Luca Vecchi). La notizia spariglia le carte tra i quattro protagonisti, che si confrontano con i loro bisogni, desideri mai espressi e ferite che ancora non sono state sanate. Il film parla d'amore, ma anche di tutto ciò che potrebbe portare delle crepe: le paure, le fragilità, i segreti che emergono man mano che la storia va avanti.

La storia tra Raoul Bova e Beatrice Arnera

Al suo fianco c'è Beatrice Arnera, non la sua compagna nel film, ma nella vita sì. I due, infatti, già colleghi sul set di Buongiorno Mamma, dove interpretano personaggi che poi finiscono per innamorarsi, alla fine si sono innamorati davvero e adesso vivono la loro storia d'amore senza nascondersi. Travolti da una vera e propria bufera mediatica, dopo la fine delle rispettive storie d'amore, i due hanno iniziato a frequentarsi apertamente, sebbene non sono mancati momenti spiacevoli, come quelli vissuti dall'attrice costretta a ricevere insulti per come si è evoluta la rottura con l'attore e comico Andrea Pisani.