Benedicta Boccoli e il segreto del matrimonio con Maurizio Micheli: “Sposati ma ognuno a casa sua”

Il segreto per un amore eterno? Non dividere lo stesso tetto. Parola di Benedicta Boccoli, che nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona ha svelato i dettagli del suo legame con Maurizio Micheli. Nonostante il matrimonio celebrato la scorsa estate, la coppia ha scelto di non convivere: una decisione controcorrente che dura da quasi trent’anni e che, a detta dell'attrice, è la vera linfa della loro felicità.

I due rappresentano una delle coppie più solide e, al tempo stesso, originali del mondo dello spettacolo. Insieme dal 1998, i due sono convolati a nozze solo lo scorso agosto, ma il "grande passo" non ha cambiato le loro abitudini quotidiane. "Ho sposato mio marito ma non viviamo insieme", ha esordito l'attrice davanti a una sorpresa Caterina Balivo. Boccoli ha ricordato i primi tempi della loro relazione, quando l'idea della convivenza era stata sfiorata, ma subito accantonata: "All'inizio mi diceva che potevamo dividere l'armadio. Ma io volevo stare a casa mia". Una posizione netta che si è rivelata la chiave di volta per un rapporto che non conosce crisi. "Non ci annoiamo mai", ha spiegato, sottolineando come la distanza fisica aiuti a mantenere vivo il desiderio e l'entusiasmo dell'incontro.

Boccoli e Micheli si sono conosciuti 28 anni fa lavorando insieme e da allora non si sono più lasciati, condividendo spesso la scena in numerose pièce teatrali. Proprio la comunanza professionale è un altro pilastro del loro amore: Maurizio Micheli, celebre per i suoi ruoli comici e per la satira colta, ha trovato in sua moglie non solo una compagna, ma una complice che comprende la sua vena artistica. Il matrimonio, celebrato nell'agosto del 2025, è arrivato quasi come una formalità per sigillare un'unione già indissolubile, ma è sempre stato vissuto in modo atipico dalla prima notte di nozze. La coppia ha sempre vissuto con discrezione il proprio rapporto, superando insieme anche momenti difficili, come la scoperta di Benedicta contro un tumore al seno nel 2019, durante la quale Micheli le è stato accanto con dedizione, pur rispettando quei confini domestici che sono diventati il loro marchio di fabbrica.