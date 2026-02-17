“Nicole Belloni e Flavio Ubirti in crisi dopo la scelta”, interviene l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Nicole Belloni e Flavio Ubirti non sono in crisi: dopo i rumors circolati nelle ultime ore, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è intervenuta sui social per svelare la verità sul loro rapporto.

La storia d'amore tra Nicole Belloni e Flavio Ubirti procede a gonfie vele. La coppia nata a Uomini e Donne nell'ultimo mese non è già in crisi: negli ultimi giorni erano circolati alcuni rumors che li vedevano lontani e ad alimentare le voci, una story pubblicata su Instagram dall'ormai ex corteggiatrice nella quale elencava "la lezione imparata dopo aver visto Cime Tempestose". Pochi minuti fa Nicole Belloni ha aggiornato i fan specificando che tra loro "va tutto bene".

Il gossip nato negli ultimi giorni

Era circolata voce su Nicole Belloni e Flavio Ubirti che parlava già di lontananza. Ad alimentarla, una story pubblicata su Instagram dall'ex corteggiatrice nella quale sottolineava cosa desidera da un uomo e da quali persone mettersi in guardia. "La mia lezione imparata da Cime Tempestose", si leggeva, facendo riferimento all'ultimo film con Jacob Elordi e Margot Robbie, ora nelle sale cinematografiche. L'allarme tra i fan, dispiaciuti di vederli già separati, reso pubblico anche da Deianira Marzano tra le story, è rientrato poche ore dopo. Nicole Belloni ha pubblicato poco fa una story nella quale specifica che "la storia precedente era un pensiero generale, non personale": "Tranquilli, che va tutto bene", ha specificato.

Nonostante la lontananza, vivendo lui in Lombardia e lei in Toscana, i due stanno vivendo serenamente la loro quotidianità dopo il lungo percorso a Uomini e Donne.

Il futuro insieme: "C'è grande passione, ma ci stiamo conoscendo"

Ospiti di Verissimo lo scorso gennaio, hanno raccontato che per trascorrere più tempo possibile insieme "facciamo avanti e indietro": "Facciamo una settimana per uno, stiamo qualche giorno insieme, anche perché siamo in un momento in cui ci stiamo conoscendo, c’è grande passione, ma ogni passo deve avere il suo tempo, poi in futuro se le cose andranno come speriamo, faremo tutto quello che è necessario", le parole a Silvia Toffanin e al pubblico di Canale5.