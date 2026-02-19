Agnese De Pasquale e la passione con Roberto dopo Uomini e Donne: “Ci lasciamo andare oltre i luoghi più ovvi”

Agnese De Pasquale e Roberto Priolo, ex dama e cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, si confessano dopo l’addio al programma: dalla proposta di matrimonio ai dettagli sull’intimità.

La loro storia d'amore, nata sotto i riflettori del Trono Over di Uomini e Donne, sembra procedere a gonfie vele, tra colpi di scena romantici e una chimica che non accenna a spegnersi. Dopo la proposta di matrimonio arrivata in studio nelle ultime registrazioni, Agnese De Pasquale e Roberto Priolo sono tornati a raccontarsi in un'intervista rilasciata al Magazine ufficiale della trasmissione, svelando dettagli inediti sulla loro convivenza lontano dalle telecamere.

Il racconto sull'intimità

Agnese e Roberto hanno parlato della loro intimità di coppia, ammettendo di essere estremamente complici, non solo mentalmente ma anche fisicamente. La dama ha spiegato come la loro passione si alimenti della voglia di sperimentare, fuggendo dalla routine: "Ci piace lasciarci andare anche fuori dai luoghi più ovvi", hanno confessato, spiegando come il loro desiderio trovi sfogo in contesti meno canonici e decisamente poco ordinari. Nonostante un Capodanno non proprio indimenticabile, con Roberto crollato per il sonno e il raffreddore prima della mezzanotte, la vita di coppia sembra tutt'altro che noiosa. Roberto ha ribadito il suo desiderio di vedere presto la compagna in abito bianco, vivendo il rapporto con intensità quotidiana nonostante la distanza geografica.

Non mancano però le ombre, alimentate soprattutto dai social. Agnese ha rivelato un retroscena piuttosto amaro: pare che Roberto sia bersagliato da messaggi e "foto indecenti" inviate da diverse donne, nel tentativo di convincerlo a chiudere la storia con la De Pasquale. Un fenomeno che però non sembra scalfire la fiducia della coppia, sebbene l'uomo sia stato indicato come il più geloso dei due.

Il messaggio per Federico Mastrostefano

Un passaggio obbligato dell'intervista ha riguardato Federico Mastrostefano, l'ex tronista con cui Agnese aveva avuto una frequentazione turbolenta prima di legarsi stabilmente a Priolo. La dama ha confermato di averlo sentito dopo l'uscita dal programma, ma senza alcun rancore: "Gli auguro il meglio, spero possa trovare una donna semplice che lo aiuti a non ripetere quei modelli relazionali che gli hanno impedito di costruire qualcosa di duraturo".