Anticipazioni Uomini e Donne 21 ottobre: Federico bacia Agnese poi litigano e lei se ne va, Sara attratta da Marco

Le anticipazioni esclusive della registrazione di Uomini e Donne di martedì 21 ottobre. Fanpage.it apprende che Federico Mastrostefano è riuscito a farsi perdonare da Agnese, è uscito con lei e l’ha baciata. Poi tra i due la lite e la decisione della dama di uscire dallo studio. Sara Gaudenzi ha annullato l’esterna con Thomas per rivedere Marco. La tronista ha confidato di avere avvertito il desiderio di baciarlo.

Anticipazioni Uomini e Donne, Federico Mastrostefano e Sara Gaudenzi

Le anticipazioni esclusive della registrazione di Uomini e Donne di martedì 21 ottobre. Secondo quanto apprende Fanpage.it, nel programma di Maria De Filippi ci sono stati degli sviluppi nel rapporto tra Federico Mastrostefano e Agnese. La relazione sembrava ormai conclusa, perché la dama del Trono Over aveva addirittura deciso di bloccare l'ex tronista, dopo le incomprensioni passate. Ricordiamo che più volte Federico aveva chiarito di non sentirsi attratto da lei. Poi, il colpo di scena.

Nella registrazione di ieri, nel momento del ballo, Federico si è avvicinato ad Agnese e ha provato a sciogliere il gelo tra loro. Così, la dama ha deciso di concedergli un'altra possibilità e lo ha sbloccato. Ebbene, ieri sera sono usciti insieme e si sono baciati. Ma non è tutto. Agnese, infatti, ha incontrato anche Federico R. e ha baciato anche lui. Tuttavia, ha avuto modo di rivedere Mastrostefano che l'ha raggiunta in albergo. E lì c'è stato un altro bacio tra loro, ma secondo quanto apprendiamo poi le cose non sarebbero andate per il verso giusto. Federico, per l'ennesima volta, infatti, ha ribadito di non essere completamente attratto da Agnese. Quest'ultima, evidentemente delusa, ha lasciato lo studio.

Ma veniamo a Marco, che aveva deciso di lasciare il programma. Nel corso della settimana ha chiesto di rivedere la tronista Sara Gaudenzi. Quest'ultima era pronta a fare un'esterna con Thomas, ma ha deciso di rinunciare per incontrare Marco. In esterna, Marco si è aperto tantissimo con Sara, le ha raccontato il suo difficile passato. La tronista è rimasta molto colpita e in studio ha confidato che avrebbe voluto abbracciarlo. Inoltre, ha chiarito di non avere più dubbi sull'attrazione fisica che prova per Marco perché in esterna ha avvertito il desiderio di baciarlo. Gemma Galgani è uscita con Piero, un nuovo corteggiatore.