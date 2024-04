Raiz e la canzone per la moglie Daniela Shualy: “Le avevano dato 6 mesi di vita, sono passati 5 anni”

video suggerito

A una settimana dall'annuncio della morte di Daniela Shualy, Raiz torna a parlare di lei con un messaggio sui social. Il leader degli Almamegretta ha scelto di condividere su Instagram il breve testo della canzone scritta all'indomani della diagnosi della malattia della moglie, arrivata nel 2019. Gennaro Della Volpe, in un'intervista del 2022, aveva raccontato che le era stato diagnosticato un tumore al seno e che a lei aveva dedicato il brano Make it work.

Il testo del brano scritto da Raiz dopo la diagnosi della moglie

"Vivi la tua vita, ogni giorno ogni notte, falla splendere ogni minuti, lascia che la bellezza entri dentro". Comincia così il testo del brano che Raiz ha scritto nel 2019 dopo la diagnosi di tumore al seno della moglie Daniela Shualy. Nello stesso anno, era nata la loro prima figlia, Lea, che oggi ha 6 anni. "Le parole sono tratte dalle nostre conversazioni", precisa della Della Volpe. Poi aggiunge: "Avrebbe dovuto vivere sei mesi invece sono passati cinque anni in cui ha dato tutto il suo saper essere mamma, business girl, amante sorella e amica. Attenta: il femminicida più cruento e senza pietà è lì fuori".

Le brevi strofe scritte dal cantante riflettono su quanto sia corta la vita, sul non arrendersi mai e sull'importanza di cercare il lato positivo anche nei momenti di difficoltà. Il brano infatti recita così: "La vita è corta, ma serve un po' di fortuna, che raddrizza anche le cose storte. Ciò che è rotto, facciamolo funzionare". E poi ancora: "Ciò che è sbagliato, rendiamolo giusto. Ciò che divide, unisce. Se cadiamo, risorgeremo. Oggi sono finiti i guai". Raiz invita poi alla prevenzione,: "Non ti scordare e ‘tu mai'. A volte il fato è troppo cattivo, ma tante, tantissime volte puoi salvarti la vita con un semplice controllo".

L'amore tra Daniela Shualy e Raiz

Daniela Shualy è stata il grande amore di Raiz. La donna aveva origini italo-israeliane e, fu proprio l'incontro con lei, a spingere il cantante a convertirsi all'ebraismi. Per anni la coppia visse divisa tra Roma e Tel Aviv, dopo Shualy aveva una casa ereditata dai nonni di origini ungheresi, che poi si trasferirono in Israele. Nel 2019, i due divennero genitori per la prima volta, accogliendo in famiglia la piccola Lea, che oggi ha 6 anni.

Nel 2022 Raiz raccontò che la moglie stava combattendo contro un "brutto male" In un'intervista svelò di averle dedicato la canzone "Make It Work": "Un incoraggiamento per mia moglie e per tutte le persone che stanno affrontando la sua stessa situazione, il brutto male. Nessuno ha il coraggio di chiamare il cancro con il suo nome".