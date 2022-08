Quanto guadagna Antonio Ricci: “Il suo patrimonio supera i 106 milioni, ha 103 immobili e 62 terreni”

Antonio Ricci è il papà di alcuni dei programmi più noti e amati del piccolo schermo, da Drive In a Striscia la Notizia e Paperissima. Classe 1950, ha iniziato a muovere i primi passi in tv alla soglia dei 30 anni e oggi si gode il frutto del suo lavoro. Il Tempo ha stimato a quanto ammonterebbe il patrimonio dell'autore televisivo.

Antonio Ricci scalda i motori, a settembre infatti avrà inizio una nuova edizione di Striscia la Notizia, che inizialmente vedrà dietro al bancone gli attori Luca Argentero e Alessandro Siani. Intanto, il quotidiano Il Tempo fa i conti in tasca all'autore. Secondo quanto riporta, Antonio Ricci potrebbe contare su un cospicuo patrimonio, frutto di una lunga carriera. Sul quotidiano si parla di “un utile di oltre 1,1 milioni di euro e un patrimonio netto che supera i 106 milioni a fronte di un attivo di 153,4 milioni“.

Andrea Giacobino, che firma l'articolo, fornisce dettagli anche sulle proprietà che Antonio Ricci condividerebbe con la moglie Sylvia Arnaud. Si parla di 18 immobili a Milano e 85 in Liguria. In questa regione, il settantaduenne avrebbe anche 62 terreni:

A gestire il patrimonio è la Stone srl, società basata a Milano e costituita nel 2004 di cui amministratore unico è stato appena riconfermato Gianluigi Molineris, mentre la proprietà di Ricci e della moglie Sylvia Arnaud è schermata dalla Across Fiduciaria. In portafoglio ci sono 18 immobili a Milano e 85 in Liguria (erano 75 nel precedente esercizio) nella provincia di Savona, dove sono ubicati anche 62 terreni, cresciuti rispetto ai 58 del 2020. Lo “shopping” dello scorso anno spiega perché il controvalore delle ‘immobilizzazioni materiali’ sia salito a 78,9 milioni dai 69,9 milioni del 2020, segno che Ricci per comprare altre case e terre ha speso 9 milioni.