Principe William non ha contatti con il fratello, Kate Middleton: “La vita è troppo breve per stare dietro a Harry”

Kate Middleton, dopo aver superato un momento difficile della sua vita segnato dalla diagnosi di cancro e dalle conseguenti cure, è concentrata solo sulla sua famiglia. Lo ha raccontato ad amici intimi, riporta il DailyMail, ai quali ha confidato di non avere avuto alcun contatto recente con Harry e Meghan Markle, Duca e Duchessa di Sussex, né sarebbe interessata ad averlo. "La vita è troppo breve per perdere tempo dietro ad Harry", avrebbe dichiarato la principessa ad alcuni amici.

Negli ultimi anni il rapporto tra i fratelli William e Harry è diventato uno dei capitoli più discussi della monarchia britannica. La distanza si è ampliata quando il Duca e la Duchessa di Sussex hanno rinunciato ai loro ruoli nella famiglia Reale per trasferirsi negli Stati Uniti, e ancora di più dopo le rivelazioni contenute nel memoir del Principe Harry che William non ha mai perdonato. Nonostante la relazione tra i due sia "gelida", il Duca di Sussex ha tentato un riavvicinamento alla famiglia lo scorso settembre, quando ha incontrato il padre Re Carlo III dopo quasi due anni dall'ultima volta. William, però, resta fermo sulla sua posizione, e non avrebbe intenzione di riaprire un dialogo con Harry, e così sua moglie, Kate Middleton che avrebbe provato negli anni a ricucire la rottura tra i due rampolli reali, senza mai riuscirci. Ora però non avrebbe alcuna intenzione di insistere o lavorare affinché avvenga una riconciliazione, si legge sul DailyMail.

Kate Mansey, scrittrice del Times, ha dichiarato ai microfoni del podcast Happy Mum Happy Baby che "Il Principe Harry non è in contatto con il fratello. Dopo essere stati ripetutamente presi di mira, non sorprende che William e Kate preferiscano concentrarsi sulla crescita della propria famiglia", anziché pensare al rapporto con il fratello e cognato.