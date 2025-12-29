Meghan Markle e Harry alle prese con lo staff: si licenzia l’undicesima addetta stampa in cinque anni

Meghan Markle e il principe Harry continuano ad avere problemi con il loro staff, arriva la notizia che l'ennesima addetta stampa si è licenziata. L'undicesima in cinque anni. Un numero record che denota come non sia semplice rapportarsi con la coppia.

A dimettersi dal suo incarico ufficiale è Meredith Maines, la responsabile delle comunicazioni di Meghan e del principe Harry che, però, rimarrà in carica fino ai primi giorni del 2026. Il tempo trascorso accanto alla coppia, però, è significativo: aveva accettato il lavoro solo dieci mesi fa. Il suo compito era quello di supervisionare le attività della coppia, ma anche tutto ciò che comportasse visibilità per l'associazione che gestiscono. A riportare la notizia è la testata People, ma un portavoce dei duchi di Sussex ha confermato quanto si era vociferato circa i problemi con lo staff, dicendo: "Meredith Maines ha concluso il lavoro con i duchi del Sussex. Le sono grati per il loro contributo e augurano loro ogni bene".

Una dichiarazione pacifica, alla quale si aggiunge anche una nota pubblicata dalla stessa Maines, nella quale spiega i motivi che l'hanno portata a prendere questa decisione: "Dopo un anno di lavoro stimolante con il principe Harry e Meghan, nel 2026 coglierò una nuova opportunità. Nutro la massima gratitudine e rispetto per la coppia e il team, e per il bene che stanno facendo nel mondo".

Una nuova opportunità lavorativa, quindi, ma rientra nella sfilza di addette stampa che in questi anni hanno deciso di lasciare il team che si occupa della comunicazione dei duchi di Sussex. Da quando hanno lasciato il Regno Unito, infatti, trasferendosi in America hanno avuto bisogno di un supporto che, però, si è modificato in diverse occasioni. Qualcuno come Ashley Hansens, la portavoce globale della coppia, si è dimessa per lanciare la propria società di consulenza e questa estate, già altri tre membri hanno lasciato lo staff. Insomma, grandi cambiamenti in vista per i Sussex.