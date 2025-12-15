Movimenti in Rai: Maggioni dopo le dimissioni porta via la sua squadra, ancora dubbi sulle nomine dirigenziali

Monica Maggioni, dopo le dimissioni in Rai, avrebbe portato con sé gran parte della sua squadra lasciando una serie di posti difficili da ricollocare. Intanto, tra nomine ancora in stallo, come Direttrice dell’Offerta Editoriale è stata chiamata Angela Mariella.

Con le dimissioni di Monica Maggioni, che ha lasciato il suo posto da Direttrice Editoriale dell'offerta informativa questa estate, era iniziata la ricerca a chi dovesse ricoprire quel ruolo. Dopo mesi di silenzio, l'incarico è stato affidato ad Angela Mariella che, però, si sarebbe imbattuta in non poche difficoltà.

Monica Maggioni porta via la sua squadra dopo le dimissioni

Stando a quanto riportato da L'Espresso, una volta lasciato il suo incarico dirigenziale, Monica Maggioni avrebbe suo malgrado lasciato la collega che l'ha succeduta a dover gestire una vera e propria grana, poiché si è resa necessaria una riorganizzazione interna al comparto, in un momento di frequenti stravolgimenti all'interno dell'azienda. La giornalista, infatti, che pur essendosi dimessa continua a condurre i programmi che finora le erano stati affidati in Rai, avrebbe portato con sé grand parte della sua squadra, sia di interni che di esterni.

Chi è Angela Mariella che preso il posto di Monica Maggioni

A prendere il posto di Monica Maggioni è Angela Mariella. Pugliese, classe 1966, la giornalista può vantare nel suo curriculum una lunga esperienza nel giornale radio di Radio 1, di cui è stata anche vice direttrice nel 2018, seguita da due anni come Direttrice della Direzione Relazioni Istituzionali, è subentrata ad ottobre come Direttrice Editoriale dell'offerta informativa, e ha subito dovuto rimboccarsi le maniche per capire come coprire quegli spazi lasciati vuoti.

Le nomine ancora in stallo in Rai

Nel frattempo, il 18 dicembre, è fissato un consiglio di amministrazione, nel quale dovrà essere nominato anche il nuovo Direttore delle Relazioni Internazionali, dopo il passaggio di Angela Mariella alla nuova posizione dirigenziale. Intanto, anche altre nomine editoriali sarebbero ancora in stallo. Manuela Moreno, infatti, dovrebbe prendere il posto di Iman Sabbah come vicedirettrice della Direzione Esteri, mentre quest'ultima dovrebbe far ritorno a Parigi, al posto di Gennaro Sangiuliano, ormai consigliere regionale in Campania.