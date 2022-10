“Per non fare la poco di buono fai la parte della molestata”, la reazione di Jessica Morlacchi Jessica Morlacchi reagisce all’ondata hater che l’ha travolta in contemporanea alla valanga di affetto e solidarietà dopo il gesto spiacevole ricevuto dal collega Memo Remigi. “Te la saresti tenuta la paccatina, ora per non passare per la poco di buono fai la parte della molestata”, le hanno scritto.

Jessica Morlacchi reagisce all'ondata hater che l'ha travolta in contemporanea alla valanga di affetto e solidarietà dopo il gesto spiacevole ricevuto dal collega Memo Remigi. Un gesto messo in evidenza da Striscia La Notizia, che ha cerchiato in rosso la mano del cantautore che scivolava sul sedere della cantante, pronta a reagire per intimargli di spostarla. Su instagram, i commenti di chi ha visto in lei una reazione eccessiva, dettata dalla volontà di non ledere la propria immagine una volta che il filmato è diventato virale, facendo scoppiare il caso molestie a Oggi è un altro giorno.

"Dovevi difendere il grande Memo. Se non veniva fuori questa storia, te la saresti tenuta la paccatina, perché così eravate soliti scherzare. Ora per non passare per la poco di buono fai la parte della molestata? Dovevi denunciare prima se davvero ti aveva infastidito", le hanno scritto. Jessica Morlacchi, infastidita da parole e toni, ha così commentato:

Avviso tutta Italia che mi stanno arrivando un bel po' di questi messaggi…Come cresceranno "confuse" le vostre figlie…sono davvero dispiaciuta. Ricordatevi cari geni che la confidenza verbale è una cosa, le mani vanno tenute in tasca. E a tutti coloro mi stanno mandando questa tipologia di messaggi, mando un gesto internazionale (emoji di un dito medio, ndr).

Intanto, Memo Remigi si è detto preoccupato del licenziamento comunicatogli dalla Rai per violazione del codice etico: "Credo che in Rai sia finita per me" ha dichiarato ai microfoni di Striscia la Notizia, "spero di fare altro, magari scrivere un libro" ha concluso. A Fanpage.it, qualche ora prima, aveva così motivato il gesto:

