Per Memo Remigi il Tapiro di Striscia dopo il caso Morlacchi: “Temo che in Rai sia finita per me” Il cantante, al centro di un enorme caso mediatico per aver palpato Jessica Morlacchi, è stato raggiunto dall’inviato di Striscia La Notizia che gli ha consegnato il consueto premio.

A cura di Andrea Parrella

Non si placa il caso Memo Remigi e anche Striscia La Notizia ci mette del suo, con Valerio Staffelli che è andato a consegnare il consueto tapiro al cantante, reo di aver palpeggiato Jessica Morlacchi in diretta a Oggi è un altro giorno. Nella puntata in onda questa sera, 28 ottobre, alle 20.35 su Canale 5, andrà in onda il servizio dell'inviato che è riuscito a raggiungere Remigi e omaggiarlo con il premio abitualmente consegnato per gaffe e momenti imbarazzanti

Valerio Staffelli raggiunge Memo Remigi

Come noto nelle scorse ore la Rai ha annunciato di aver interrotto il contratto di Memo Remigidopo averlo allontanato dalla trasmissione, proprio in virtù di quanto accaduto. "Più che un Tapiro questo potrei definirlo un Tapirlo, perché mi sento davvero un pirla!", ammette Remigi, aggiungendo: "Mi scuso con Jessica, con Serena Bortone, con la Rai e anche con il pubblico. Mi sono sempre comportato in maniera pulita, ma stavolta ho commesso un grave errore: è stato un gioco tra amici venuto male".

Parole alle quali Staffelli ha ribattuto con le sue proverbiali domande ficcanti: "Che gioco è toccare il culo a una persona?". E il cantante risponde: "A volte porta fortuna, ma non questa volta", aggiungendo sul suo futuro: "Temo che in Rai sia finito. Spero di fare qualche altra cosa, magari scrivere un libro".

La risposta di Jessica Morlacchi

Di poche ore fa le parole di Jessica Morlacchi, che per la prima volta si era espressa sulla vicenda: "Remigi ora chiede scusa, solo ora. Sono contenta che lo faccia, ma mentre si scusa insinua che quel gesto fosse solo goliardia motivata dalla mia condiscendenza. È inaccettabile. Remigi sa bene che la mia naturale confidenza, dopo due anni di lavoro insieme, non l'ha mai autorizzato ad allungare le mani. Ora, forse per età, formazione ed esperienza sostiene che quel gesto era solo uno scherzo: mi auguro che adesso finalmente capisca che si tratta di un comportamento invadente ed offensivo".