Paola Turci in ospedale riceve rose rosse da Francesca Pascale: “Il loro amore la miglior medicina” Nonostante il trauma cranico riportato in seguito alla caduta dello scorso agosto, la cantante sta bene, ma i controlli proseguono. Ha trascorso il suo compleanno in una clinica: per fortuna a risollevarle il morale c’è l’amore della moglie Francesca Pascale.

A cura di Giulia Turco

(foto Chi)

Lo scorso agosto Paola Turci è finita in ospedale per via di una brutta caduta che le ha provocato un trauma cranico. La cantante ora sta bene, ma i controlli sono proseguiti per settimane, compresa quella del suo 58esimo compleanno, che ha trascorso in una clinica privata di Roma. Per fortuna a risollevarle il morale c’è l’amore della moglie Francesca Pascale, la miglior “medicina” per la sua guarigione.

L'amore di Francesca Pascale

L’ultimo numero di Chi ha pubblicato le foto di Paola Turci mentre lascia la clinica romana con un braccio fasciato e un cerotto a coprire, probabilmente, una brutta ferita alla testa. È entrata lo scorso 12 settembre ed è rimasta ricoverata per cinque giorni. Qui nel giorno del suo compleanno ha ricevuto un romantico mazzo di rose dalla compagna che l’ha portata in clinica insieme alla sorella della cantante Francesca. Sui social le aveva dedicato un tenero scatto con dedica: “Buon compleanno, amore gigante”, aveva scritto a corredo della foto con in sottofondo il brano “A te” di Jovanotti.

(Foto Chi)

La caduta dello scorso agosto

Lo scorso 28 agosto era stata Francesca Pascale ad informare i fan della brutta caduta subita dalla compagna. “Dopo lo spavento improvviso, il peggio è passato. Anima grande, ti amo”, aveva scritto sui social. La cantante era poi intervenuta a spiegare l’accaduto: “È stata una brutta caduta e ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno. Ora sono un po’ rinco e non riesco a raccontarvi, ma lo farò”. Fortunatamente nulla di molto grave, ma la cantante era stata costretta a saltare alcune tappa dei suoi concerti e a restare in ospedale per alcuni accertamenti, che tra l'altro, sembrano essere proseguiti anche più del previsto.