Rosa Perrotta porta il figlio Ethan in ospedale: “Aveva bolle rosse in diverse parti del corpo” Grande spavento nel weekend per Rosa Perrotta: l’ex volto di Uomini e Donne ha portato in ospedale il figlio maggiore Ethan dopo aver notato in diverse parti del corpo “un terribile sfogo cutaneo”. Il piccolo è ora a casa sottoposto a cure di cortisone e antistaminico.

A cura di Elisabetta Murina

Il figlio maggiore di Rosa Perrotta, Ethan, è stato portato d'urgenza in pronto soccorso. L'ex volto di Uomini e Donne, mamma di due bambini avuti con il compagno Pietro Tartaglione, ha raccontato in alcune storie Instagram cosa è successo al piccolo e perché è stato portato all'ospedale: "Ethan ha avuto uno sfogo cutaneo".

Cosa è successo a Ethan, figlio di Rosa Perrotta

Per Rosa Perrotta le ultime 48 ore sono state piuttosto movimentate: il figlio maggiore Ethan ha avuto uno sfogo cutaneo in diverse parti del corpo e per questo i genitori lo hanno portato in ospedale. La scoperta del problema, come ha raccontato la mamma in alcune storie Instagram, è stata del tutto casuale dal momento che inizialmente le macchie rosse sulla pelle sembravano dei morsi di zanzara:

Lui non si lamentava per niente, né di prurito né di fastidio, non si grattava nemmeno. Era assolutamente insospettabile questa cosa. Quando ci siamo messi a tavola ho visto che dalla maglia a maniche lunghe spuntava una bolla che mi sembrava una puntura di zanzara enorme. Poi ho visto che era tutto il braccio, la schiena, le cosce erano messe malissimo. Poi ho chiamato il pediatra che ci ha detto di andare subito in pronto soccorso.

Come sta il piccolo Ethan

Rosa Perrotta ha portato Ethan all'ospedale, dove è stato visitato dal loro pediatria di fiducia. Dopo qualche ora è stato dimesso con la diagnosi di orticaria, una reazione che nel caso di bambini piccoli "capita dopo uno stato febbrile o una infezione", come ha spiegato la stessa mamma. Non si tratta per fortuna di nulla di grave, ma di uno sfogo che può essere curato con una terapia di cortisone e antistaminico. L'ex volto di Uomini e Donne ha ringraziato tutti i follower per il supporto e i consigli che le hanno dato nelle ultime ore, sottolineando però che non poteva trattarsi in alcun modo di un'allergia, dal momento che Ethan "non ha mangiato nulla di diverso, non ha indossato tessuti diversi". Solo un grande spavento risoltosi, per fortuna, nel migliore dei modi.