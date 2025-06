Rosa Perrotta si infortuna, cosa le è successo e come sta ora: “Ho preso una super botta”

video suggerito

Rosa Perrotta ha mostrato una brutta ferita che si procurata alla gamba, a seguito della quale è stata costretta a farsi medicare da una specialista: "Una super botta, ragazzi. Mi medica anche, fa Pronto Soccorso", ha detto, riferendosi all'operatrice lì presente. Come sta adesso l'ex tronista di Uomini e Donne.

A cura di Sara Leombruno

Rosa Perrotta si è infortunata. Attraverso il suo profilo Instagram, l'ex tronista di Uomini e Donne ha mostrato ai fan le immagini di una brutta ferita che si procurata alla gamba, a seguito della quale è stata costretta a farsi medicare da una specialista: "Una super botta, ragazzi. Mi medica anche, fa anche Pronto Soccorso", ha detto, riferendosi all'operatrice che di solito di occupa dei suoi trattamenti estetici.

Cosa è successo a Rosa Perrotta e come sta ora

Tutto risale a qualche giorno fa, quando l'ex tronista era uscita e stava viaggiando in motorino insieme a suo marito Pietro Tartaglione, con cui sta insieme da ormai più di otto anni. Dopo essersi briciata con la marmitta, non ha coperto la ferita, che quindi è andata peggiorando nel corso delle ore successive, fino a quando la bolla d'acqua che si era formata sulla bruciatura non è scoppiata. A quel punto, è stata costretta a farsi medicare da una specialista.

A spiegarlo è stata lei stessa attraverso alcune stories pubblicate su Instagram. La napoletana ha risposto alle numerose domande dei followers, che si erano mostrati preoccupati, spiegando che da questo momento dovrà medicare la ferita ogni giorno e coprirla sempre quando esce di casa, per evitare che insorgano infezioni.

La storia con Pietro Tartaglione e la crisi dopo la nascita del primo figlio

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sono conosciuti nel 2017 a Uomini e Donne. Lei era la tronista e lui il suo corteggiatore, lo scelse alla fine del suo percorso e dopo tanti anni insieme hanno deciso di sposarsi. Oggi sono felicemente insieme e hanno due figli Ethan e Achille, ma nel corso della loro relazione non sono mancati i momenti di crisi. Ospiti a Verissimo il 18 maggio, i due avevano parlato del momento difficile che la coppia ha attraversato nel 2019, dopo l'arrivo del primo figlio. Un momento superato grazie alla forza dei loro sentimenti.