Paola Turci in ospedale per un trauma cranico: “È stata una brutta caduta, ma sto bene” “Dopo uno spavento improvviso, il peggio è passato”, rassicura la moglie Francesca Pascale. La cantante sta bene, ma resterà qualche giorno in ospedale per accertamenti.

A cura di Giulia Turco

Spavento per Paola Turci che in seguito ad una brutta caduta ha riportato un trauma cranico finendo in ospedale. Fortunatamente nulla di grave, ma la cantante sarà costretta a saltare una tappa dei suoi concerti e a restare in ospedale per alcuni accertamenti. “Mi spiace per il concerto a Forlì, ma farò di tutto per recuperarlo, se possibile”, ha promesso ai suoi fan tramite i social.

Come sta Paola Turci dopo la caduta

A tranquillizzare il suo pubblico ci ha pensato la moglie Francesca Pascale, intervenuta su Instagram per rassicurare tutti sulle condizioni di salute della cantante. Nel pomeriggio di domenica 28 agosto, lo scatto su Instagram che ricorda uno dei momenti migliori della loro estate: “Dopo uno spavento improvviso, il peggio è passato. Anima grande, Ti amo”, ha scritto Pascale. “Ti tutto”, ha replicato la cantante sotto al post. A breve insomma, non appena si rimetterà in sesto, Paola Turci potrà riprendere il suo tour in giro per l’Italia, “Io sono”. “Sto bene”, interviene anche la cantante su Facebook. “È stata una brutta caduta e ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno. Ora sono un po’ rima e non riesco a raccontarvi, m lo farò”.

L’amore di Francesca Pascale e Paola Turci

Dopo il matrimonio celebrato il 2 luglio 2022, Francesca Pascale e Paola Turci sono partire per la loro luna di miele negli Stati Uniti. Le loro nozze sono state particolarmente seguite, visto che sono state celebrate durante il gay pride di Napoli e di Milano. Elegantissime, le spose hanno festeggiato a Montalcino, in Toscana, alla presenza del sindaco, entrambe in abito bianco, lo stesso colore imposto agli invitati. Nonostante il clamore sulla notizia del loro matrimonio, la coppia ha sempre vissuto l’amore con grande discrezione. Anche due anni fa, quando il loro bacio sulla barca in vacanza, al largo delle coste del Cilento, Paola Turci e Francesca Pascale hanno saputo restare nel silenzio, lasciandosi scivolare via tutti i gossip e tutti i pettegolezzi.