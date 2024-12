video suggerito

Pamela Prati: "Io a Belve? Francesca Fagnani passata in prima serata grazie alla mia intervista" Pamela Prati ricorda l'intervista rilasciata a Francesca Fagnani a Belve nel 2022: "In una conferenza, Fagnani ha detto che il programma è passato in prima serata grazie alla mia intervista".

A cura di Stefania Rocco

Un’intervista che ha consentito a Belve di fare il salto dalla seconda alla prima serata su Rai2. Ad averla rilasciata sarebbe Pamela Prati, secondo quanto la soubrette ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Today. Era il 18 febbraio 2022 quando Prati si raccontò di fronte alla più “feroce” – un complimento, come le sue belve! – delle giornaliste televisive. Quel ritratto, confida Prati oggi, avrebbe portato maggiore beneficio al programma che alla diretta interessata.

Il commento su Teo Mammucari a Belve: “Se ci vai, sai che il programma è così”

L’occasione di ricordare la sua intervista a Belve è arrivata parlando di quanto accaduto recentemente con la breve intervista rilasciata da Teo Mammucari prima che il conduttore abbandonasse lo studio in aperta polemica con la conduttrice. “Belve è quello, se vai sai che è così”, ha commentato Prati, “Io mi sono divertita. Francesca è molto intelligente, a me piace tanto. In una conferenza stampa ha detto che grazie alla mia intervista il programma è passato in prima serata. Divenne virale. A proposito, ho visto che molti, senza fare nomi, hanno cercato più o meno di dire le cose che ho detto io”. E quando le chiedono, più esplicitamente, se tali personaggi l’abbiano copiata risponde: “Hanno provato a replicare quello che ho fatto io. In alcuni personaggi l'ho notato, sì”.

Pamela Prati: “Ho un taxista personale”

Pamela rilascia l’intervista un attimo prima di salire a bordo di un taxi che l’avrebbe condotta fino alla destinazione del giorno. Un’occasione per ricordare l’iconica frase pronunciata al Grande Fratello Vip quando, furiosa, abbandonò la Casa al grido di “chiamatemi un taxi!”. “Ma io davvero ho un tassista personale, Tiziano”, conclude la showgirl, “Non ho la patente e mi sposto così. Anche adesso che finiamo l'intervista, scendo e prendo il mio bel taxi”.