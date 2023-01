Otto anni dalla scomparsa di Pino Daniele, la figlia Sara: “Non smetterò mai di cercarti” In occasione dell’ottavo anniversario della morte di Pino Daniele, la figlia Sara da sempre legata in maniera viscerale al padre lo ricorda con un messaggio sui social: “Sono già passati 8 anni, mi sembra un’eternità. Eri l’uomo della mia vita”.

A cura di Giulia Turco

Sono già passati otto anni dalla morte di Pino Daniele, nella notte tra il 4 e il 5 gennaio del 2015. Un vuoto incolmabile per musica italiana, per la città di Napoli che non ha mai smesso di ricordarlo e, soprattutto per la sua famiglia, quella composta dai cinque figli che ha lasciato.

(Lo scatto condiviso da Sara Daniele sui social)

L'anniversario della scomparsa del padre e il messaggio di Sara Daniele

Sara Daniele, sorella di Sofia e Francesco nati dal secondo matrimonio del cantante con Fabiola Sciabbarrassi, è sempre stata legata al padre in maniera viscerale. La sua perdita si fa sentire ancora oggi ogni giorno e come ogni anno, anche per il 2023 Sara ha voluto condividere un messaggio sui social in ricordo del papà. “Sono già passati 8 anni? A me sembra un’eternità. Non sono mai stata brava con le parole, penso sia l’unica cosa che non ho preso da te. Mi capivi solamente con uno sguardo, ti bastava guardarmi e trovavi sempre la parola giusta da dirmi in quel momento. Mi manchi sempre”, scrive a corredo di uno scatto insieme e di un biglietto che il padre scrisse e lasciò, probabilmente, a Sara e ai suoi fratelli.

Il 4 Gennaio 2015 è stato il giorno in cui ho perso il mio punto di riferimento, l’uomo della mia vita. Ti cerco ancora anche se non ti vedo e non penso che smetterò mai. “Io vi sono sempre vicino anche quando sono fuori”. Lo spero Pà.

L'omaggio della città di Napoli a Pino Daniele

In occasione del Capodanno 2023 la città di Napoli ha voluto rendere omaggio al cantautore partenopeo, con un evento tributo organizzato in Galleria Umberto. Una folla emozionata, piena di commozione si è riunita per ascoltare un brano inedito che Pino Daniele aveva scritto per Eduardo De Filippo dal titolo “O Presepe”, cantata per la prima volta dalla voce del Nero a metà. Un omaggio da patte del figlio Alex Daniele che ha presentato l’evento promosso dalla Fondazione da lui presieduta.