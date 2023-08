Mughini apre al Grande Fratello: “Un’amica mi difenderà sui social dove si decide il destino di ognuno di noi” In una lettera aperta indirizzata a Dagospia, il giornalista e critico Giampiero Mughini ha rivelato in anticipo la sua partecipazione a un reality televisivo, che sembra essere il Grande Fratello: “Parteciperò a un reality, un’amica mi difenderà sui social dove si decide il destino di ognuno di noi”

In una lettera aperta indirizzata a Dagospia, il giornalista, opinionista e critico Giampiero Mughini ha rivelato in anticipo la sua partecipazione a un reality televisivo, che sembra essere il Grande Fratello, confermando così tutte le voci delle scorse settimane. La lettera espone tutte le riflessioni del critico soprattutto in relazione ai social media. Scrive che un'amica lo difenderà proprio sulle piattaforme ed è qui che parte la riflessione di Mughini: "Ormai sui social si combatte la battaglia di Stalingrado, qui si decide il destino di ognuno di noi".

Le parole di Giampiero Mughini

Perché Giampiero Mughini scrive queste righe a Dagospia? Perché del fatto che da quello che si dice (scrive) sui social dipenda il destino mediatico di tutti, lo ha capito dopo il caso Fazio. Ecco cosa scrive: "L'ho capito ancor meglio quando ho letto della contesa tra Fabio Fazio e la Rai su chi dei due avesse la proprietà dei contenuti social relativi alla fortunatissima trasmissione fondata e governata da Fabio su RaiTre. Poche chiacchiere, erano là che stavano i segnali più significativi della storia televisiva di ‘Che tempo che fa'". E ancora: "Non c'è più gara. A dire se esisti e come esisti, i social sono l'inizio e la fine di tutto. Quando entri in un albergo, non è la carta di identità che dovrebbero chiederti a identificare chi sei, e bensì il tuo account social."

"Un solo silenzio vale cento schiamazzi"

Giampiero Mughini poi ricorda come "i giovani in particolare" non capiscono più una regola antica: "Un solo silenzio vale più di cento schiamazzi […] il meglio della vita non è il parteggiare alto e sonante per il Nero o per il Bianco e bensì cogliere le sfumature della vita di noi tutti esseri umani?". Con queste premesse, Giampiero Mughini di fatto ufficializza la sua partecipazione a un reality show che con ogni probabilità sarà il Grande Fratello.