Morto Tommaso Accardo, il ‘Tommasino’ degli spot e show di Fiorello aveva 84 anni Morto Tommaso Accardo, soprannominato Tommasino negli show e negli spot tv di e con Fiorello. Aveva 84 anni. A darne l’annuncio lo showman siciliano con un messaggio sui social.

A cura di Redazione Spettacolo

Morto Tommaso Accardo (84 anni), più noto come Tommasino negli show e negli spot tv di e con Fiorello. Mentana, il paese in provincia di Roma in cui viveva, piange la scomparsa del personaggio televisivo scoperto dal noto showman siciliano, con il quale ha girato diversi spot pubblicitari ad inizi anni Duemila. L’ultima volta che è apparso sul piccolo schermo è stata nel programma “Viva Radio2… minuti”, in un episodio di gennaio 2008. In tv ha debuttato con il varietà proprio di Fiorello, Stasera pago io, per la regia di Duccio Forzano. A dare l'annuncio della sua scomparsa è stato Fiorello.

La carriera di Tommasino e lo stretto rapporto con Fiorello

Nato a Gibellina, in provincia di Trapani, il 26 marzo 1939. La sua carriera fu legata a quella di Fiorello che, di fatto, fu il suo talent scout. Famosissima la serie di spot per una nota compagnia telefonica, che lo vide al fianco dello showman siciliano, che lo scoprì e lo portò sul piccolo schermo in diverse occasioni. Bassino, con il baffetto e il volto buffo, la coppola per alimentare il suo collegamento alla Sicilia, Tommasino è stato anche un attore di cinema, apparendo in Mezzo destro mezzo sinistro -Due calciatori senza pallone, del 1985, con Gigi e Andrea.

Sempre sul grande schermo, ha recitato per il film Sogno di una notte di mezza estate nel 1999 e nel 2006 in Ma l’amore… sì!. Per quanto riguarda la televisione, ha preso parte a Nanà, Il mondo è meraviglioso e, nel 2008, a tre puntata della celebre serie Boris. L’ultima volta che è apparso in tv è stato con il programma Viva Radio2… minuti, in un episodio di gennaio 2008. A darne l'annuncio della scomparsa è stato Fiorello, con un messaggio su Twitter accompagnato da una loro foto insieme: "Ciao Tommasino".