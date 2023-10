Morto Richard Moll, la star della sitcom Giudice di Notte aveva 80 anni È morto l’attore americano Richard Moll. Era stato uno dei protagonisti della sitcom di successo “Giudice di Notte”, che gli aveva regalato non poca notorietà. Negli anni ha preso parte a molte serie televisive e anche a film come “I Flintsones”, “Una promessa è una promessa” e “Casper”.

A cura di Ilaria Costabile

È morto, lo scorso 26 ottobre, all'età di 80 anni l'attore americano Richard Moll. Famoso per essere stato una delle star della sitcom Giudice di Notte, aveva recitato in diversi film, ma la televisione è stata da sempre la seconda casa. Ad annunciarne la scomparsa, senza però rivelare le cause del decesso, è stata la famiglia che in una nota ha confermato che Moll sia spirato nella sua abitazione di Big Bear Lake, in California.

La carriera di Richard Moll

Ha iniziato a recitare sul finire degli Anni Settanta, dopo aver calcato vari palcoscenici teatrali, interpretando opere di repertorio. La sua stazza, era alto 2,05 metri, lo ha portato ad interpretare sempre ruoli da caratterista, ma gli ha permesso di prendere parte anche a diverse produzioni sia televisive che cinematografiche.

Il ruolo che, però, gli ha regalato popolarità è stato dell'ufficiale giudiziario Nostradamus Shannon, conosciuto come il Bufalo, nella sitcom Giudice di Notte. Il personaggio da lui interpretato aveva due caratteristiche: l'intercalare Oookay e il modo in cui batteva la mano sulla testa ogniqualvolta si rendeva conto di aver commesso un errore. La sictom andò in onda per otto anni, dal 1984 al 1992 e Moll fu uno dall'inizio uno protagonisti più amati.

Tra le altre apparizioni televisive si ricordano quelle di guest star in altre sitcom americane di successo come Happy Days, Laverne & Shirley, Mork & Mindy, Fantasilandia, Hazzard, A-Team, La signora del West, Sposati con figli. Aveva poi preso parte di recente a serie come Smalville e Cold Case, ma non erano mancati i ruoli cinematografici, si ricordano i ruoli nei film I Flintstones, Casper e Una promessa è una promessa, tra quelli più recenti anche Scary Movie 2 e Scooby-Doo! La maledizione del mostro del lago. Gli ultimi anni della sua vita li aveva trascorsi lontano dal piccolo schermo, godendosi la tranquillità della comunità montana di Big Bear Lake, dove è morto, lasciando i figli Chloe e Mason Moll.

Il cordoglio della Warner Bros

A poche ore dall'annuncio della scomparsa di Richard Moll, sulla pagina Facebook dedicata alla sitcom è comparso anche un messaggio di cordoglio rivolto alla famiglia dell'attore in cui si legge: "Warner Bros Television piange la perdita del nostro caro amico Richard Moll. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia, agli amici, ai colleghi e ai fan"