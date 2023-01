Morto Jeff Beck, il ricordo di Carlo Verdone: “Grazie per aver reso più belli i miei anni migliori” Con un lungo post su Instagram, Carlo Verdone ha ricordato Jeff Beck, leggendario chitarrista morto lo scorso 10 gennaio all’età di 78 anni: “Un punto di riferimento della mia giovinezza, grazie per aver reso più belli i miei anni migliori”.

Carlo Verdone ha voluto ricordare Jeff Beck, il leggendario chitarrista morto lo scorso 10 gennaio all'età di 78 anni a causa di una meningite batterica. L'attore ha condiviso un lungo post su Instagram, sottolineando come sia stato un "punto di riferimento" della sua giovinezza, capace di aver fatto avvicinare molti giovani alla musica.

Il messaggio di Carlo Verdone

É con un lungo messaggio su Instagram, accompagnato da una foto insieme, che Carlo Verdone ha ricordato Jeff Beck. Il noto attore italiano ha una grandissima stima nei confronti del leggendario chitarrista, tanto che lo considera un "punto di riferimento" della sua giovinezza:

La notizia della morte di Jeff Beck, uno tra i più grandi chitarristi sulla faccia della terra, mi riempie di sconforto. La legge della nostra breve vita va accettata, ma quando scompare un personaggio che è stato un punto di riferimento della tua giovinezza con la sua musica sempre in evoluzione fino al suo ultimo album di alcuni mesi fa, ti fai l'idea di una carriera che potrà ancora andare avanti.

Verdone ha assistito a uno dei suoi concerti più memorabili a Londra, oltre a quasi tutti quelli in Italia. E fu proprio in occasione di uno a Roma che gli chiese una foto insieme e lo ringraziò per aver reso "più belli i miei migliori anni". Oggi lo vuole anche ringraziare per aver avvicinato moltissimi giovani alla musica e alla chitarra elettrica:

Volli conoscerlo e dirgli grazie per aver reso più belli i miei anni migliori. Siamo certamente tristi ma dobbiamo anche esser felici che la vita ci abbia fatto questo dono: lui e la sua chitarra. Questo immenso talento andrà ricordato e celebrato per sempre. Gli dobbiamo tanto. Umile, di poche parole, generoso col suo pubblico, ha fatto avvicinare tanti giovani alla chitarra elettrica e al gusto raffinato della vera musica. Chi non conosceva Beck può aver un' idea di chi fosse e non lo perderà più di vista. Grazie per tutto, grande immenso Jeff.

La notizia della scomparsa di Jeff Beck

Ad annunciare la morte di Jeff Beck è stato il suo entourage attraverso un comunicato. L'artista, 78 anni, è morto martedì 10 gennaio dopo "aver contratto improvvisamente la meningite batterica". La famiglia del chitarrista chiede il rispetto della privacy mentre "elabora questa tremenda perdita". Nel corso della sua carriera, Beck aveva collaborato con tantissimi artisti, tra cui Luciano Pavarotti, Cyndi Lauper, Macy Gray, Chrissie Hynde, Rod Stewart. La scorsa estate, nelle tappe del suo tour, era stato affiancato da Johnny Depp.