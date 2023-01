Chi è Sandra Cash, la seconda moglie di Jeff Beck dopo Patricia Brown Jeff Beck, morto lo scorso 10 gennaio all’età di 78 anni, si è sposato due volte nel corso della sua vita: la prima con Patricia Brown e la seconda con Sandra Cash, che gli è stata vicino fino all’ultimo. Con nessuna delle due donne ha avuto figli.

A cura di Elisabetta Murina

Jeff Beck è morto il 10 gennaio all'età di 78 anni a causa di una meningite batterica. Il leggendario batterista, nel corso della sua vita, si è sposato due volte: la prima con Patricia Brown e la seconda cona Sandra Cash. Con nessuna delle due donne ha avuto figli.

Chi è Sandra Cash, la seconda moglie di Jeff Beck di 20 anni più giovane

Sandra Cash è la seconda moglie di Jef Beck. Lontana dal mondo dello spettacolo, è 20 anni più giovane del batterista. I due si sono conosciuti nel lontano 2004, quando lei aveva 40 anni e lui invece 60. L'anno successivo sono convolati a nozze, diventando ufficialmente marito e moglie. Al loro grande giorno erano presenti diversi volti noti della musica, tra cui Paul McCartney. Non si hanno molte informazioni riguardo la loro vita matrimoniale di questi anni, dal momento che la coppia ha sempre preferito mantenere una certa riservatezza, vivendo in tranquillità a Wadhurst, nell'East Sussex, come ha riportato il The Sun. Nonostante la voglia di mantenere la privacy, Johnny Depp ha parlato della coppia in una recente intervista rilasciata lo scorso novembre: "C'è una coppia che mi ha aiutato moltissimo a mantenermi vivo, sano e felice attraverso la stranezza… e sono Jeff e Sandra".

Sandra Cashe Jeff Beck nel 2011

Il primo matrimonio con Patricia Brown

Prima di incontrare Sandra Cash, che gli è stata vicino dai primi anni duemila fino al giorno della sua morte, Jeff Beck è stato sposato con Patricia Brown. Un matrimonio relativamente breve, durato dal 1963 al 1967, anno in cui hanno divorziato. Non si hanno molte informazioni sulla loro unione perché nemmeno la sua prima moglie, all'epoca appena 19enne, apparteneva al mondo dello spettacolo. Beck invece aveva 23 anni e iniziava a muovere i primi passi nel mondo della musica, una strada che lo avrebbe portato a diventare una leggenda in questo mondo.