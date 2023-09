Morto il giornalista Armando Sommajuolo, il noto volto di La7 aveva 70 anni È morto il giornalista Armando Sommajuolo, noto volto di La7, aveva 70 anni. A darne notizia è Enrico Mentana attraverso un post sui social.

A cura di Ilaria Costabile

È morto il giornalista Armando Sommajuolo, noto volto di La7, aveva 70 anni. A darne notizia con un post sui social è Enrico Mentana che ha scritto parole di affetto e sincero cordoglio: "Stamattina se ne è andato Armando Sommajolo, colonna di questo telegiornale dai tempi in cui si chiamava Tmc news e fino al 2015. Per molti di voi un volto amico, per noi un amato compagno di lavoro, un professionista solido, positivo, professionale, e soprattutto un uomo perbene. Un abbraccio ai suoi cari". Al momento non sono state ancora divulgate le cause della sua scomparsa.

Armando Sommajuolo giornalista e volto iconico di La7

Nato a Roma nel 1953, Sommajuolo inizia la sua carriera in ambito giornalistico all'età di ventitré anni, quando muove i primi passi nell'emittente romana di Teletevere, per poi passare sul finire degli Anni Ottanta, all'emittente TMC che poi sarebbe diventata La7 nel 2001, di cui è stato una delle colonne portanti. È il 2015 quando annuncia il suo ritiro, ospite del TG La7 condotto da Enrico Mentana, a cui seguirà la conduzione di altre edizioni del telegiornale prima delle pensione.

Oltre ad essere stato uno dei volti più autorevoli della testata giornalistica, ha condotto anche programmi come Tesori di Famiglia e Zona Blu. Negli Anni Novanta, poi, ha ricoperto il ruolo di inviato speciale e ha seguito le principali crisi internazionali dall'Albania alla Somalia e Ruanda, dal Kosovo all'Afghanistan, passando per l'Ucraina, la Libia e raccontando anche la tragedia lo tsunami a Banda Aceh.

Lontano dal mondo giornalistico ha poi preso parte ad un episodio de La Piovra, e ancora prima di uno spot pubblicitario. Non sono mancati, poi, programmi di approfondimento condotti sempre su La7, come LIFE, condotto insieme a Tiziana Panella, quando alla conduzione del telegiornale vi era Mentana.