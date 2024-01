Morto Adan Canto, l’attore di Narcos aveva 42 anni È morto all’età di 42 anni l’attore messicano Adan Canto. Aveva un tumore appendicolare che, ultimamente, si era aggravato peggiorando le sue condizioni di salute. Tra i ruoli più noti si ricordano quelli nelle serie Narcos e Designated Survivor. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

È morto all'età di 42 anni l'attore Adan Canto. L'attore messicano aveva un tumore all'appendice, che nell'ultimo periodo aveva ulteriormente peggiorato le sue condizioni di salute. Da anni ormai in USA, è diventato protagonista di alcune serie televisive particolarmente note ad Hollywood come Narcos e Designated Survivor. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua agente, Jennifer Allen, la quale in una nota scritta ha dichiarato: "Adan aveva una profondità di spirito che pochi conoscevano veramente. Coloro che ne intravedevano un accenno venivano cambiati per sempre. Mancherà a molti ". Canto lascia la moglie Stephanie e i suoi due figli. Della sua malattia non aveva parlato sui social, tanto è vero che gli ultimi post sul suo profilo Instagram, pubblicati con una certa frequenza, risalgono al 2022.

La carriera di Adan Canto

Nato a Ciudad Acuña, Coahuila, in Messico è poi cresciuto in Texas. Sin da ragazzo si avvicina al mondo dello spettacolo, di fatti a 16 anni lasciata la cittadina in cui è nato per trasferirsi a Città del Messico, dove inizia a lavorare come cantautore. La musica, infatti, è la sua prima passione, alla quale è poi seguita quella della recitazione. Il suo debutto televisivo avviene nel 2009, quando ottiene un ruolo nella serie Estado de Gracia. In America, però, il debutto effettivo arriva nel 2013, quando appare nella serie The Following, con protagonista Kevin Bacon.

Adan Canto in Designated Survivor

Tra i suoi ruoli più noti ci sono il vicepresidente eletto Aaron Shore nella serie Designated Survivor, il politico colombiano Rodrigo Lara Bonilla in Narcos e infine il mutante Sunspot in X-Men: Giorni di un Futuro Passato. Ha poi recitato anche nel film Agent Game, e nell'esordio registico di Halle Betty ovvero Bruised. Tra i suoi ultimi lavori c'è stato quello della serie The Cleaning Lady, su Fox, in cui interpretava Armand Morales, e di cui si sta attualmente girando la terza stagione, alla quale non ha potuto prendere parte proprio a causa della malattia, sebbene sperava di poter recuperare le forze e tornare a girare.