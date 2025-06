video suggerito

Morto a 53 anni Sunjay Kapur, amico del principe William: avrebbe ingoiato accidentalmente un'ape Sarebbe morto a causa dell'ingestione accidentale di un'ape Sunjay Kapur, amico di lunga data del principe William. Il miliardario indiano, 53 anni, è stato colto da arresto cardiaco durante una partita di polo a Windsor.

A cura di Stefania Rocco

È morto tragicamente a soli 53 anni Sunjay Kapur, miliardario indiano e amico di lunga data del principe William. L’uomo è stato colto da un arresto cardiaco durante una partita di polo disputata a Windsor, in Gran Bretagna. Fatale sarebbe stata l’ingestione accidentale di un’ape che avrebbe causato una massiccia reazione allergica e, di conseguenza, l’infarto rivelatosi mortale.

La notizia della morte di Sunjay Kapur

Sunjay Kapur era il presidente di Sona Comstar, società produttrice di componenti per auto fondata dal padre. Considerato una figura di spicco nel settore automobilistico, era anche un appassionato di polo. Il decesso si è verificato proprio durante una pausa di gioco del torneo Guards Polo Club. Secondo le prime indiscrezioni trapelate, la morte sarebbe sopravvenuta in seguito a uno shock anafilattico provocato dall’ingestione dell’insetto e culminato in un arresto cardiaco. La notizia non è stata ancora confermata ufficialmente. “È con profondo dolore che annunciamo la prematura scomparsa di Sunjay J. Kapur. Kapur ha svolto un ruolo fondamentale nel trasformare Sona Comstar in un'azienda globale di tecnologie per la mobilità basata sull'innovazione, la sostenibilità e lo scopo”, si legge in una nota pubblicata dalla società in seguito alla scomparsa dell’uomo

L’amicizia con il principe William e il matrimonio con Karisma Kapoo

L’amicizia tra Kapur e il principe William risale ai tempi della loro formazione accademica. Un legame coltivato negli anni e cementificio dalla comune passione per lo sport e dalla frequentazione dei più esclusivi circoli del Regno Unito. Laureato presso l’Università di Buckingham, Kapur aveva preso il controllo della società fondata dal padre Surinder Kapur nel 2015. Oltre che per il legame con il futuro re d’Inghilterra, l’imprenditore era noto per il matrimonio con Karisma Kapoo, celebre attrice di Bollywood. Le nozze erano state seguite con particolare attenzione dai media indiani, così come il difficile divorzio, complicato da una serie di attriti giudiziari e siglato nel 2016. La coppia aveva avuto due figli. Dal legame con la seconda moglie Priya Sachdev, invece, il miliardario aveva avuto il suo terzo figlio. Secondo una stima di Forbes, il patrimonio di Kapur si aggirerebbe intorno a una cifra pari a 1,2 miliardi di dollari.