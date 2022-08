Morte di Anne Heche, l’addio dei figli: “Speriamo stia esplorando la libertà eterna” Il primo figlio dell’attrice, Homer, ha parlato pubblicamente anche a nome di suo fratello più piccolo, Atlas, dicendo addio all’attrice scomparsa a 53 anni.

A cura di Andrea Parrella

La morte di Anne Heche ha scosso il mondo dello spettacolo. A distanza di alcune ore continuano ad arrivare messaggi di cordoglio per ricordare l'attrice scomparsa a 53 anni in seguito a un incidente stradale, sei giorni dopo il quale l'attrice è stata prima dichiarata cerebralmente morta, per poi perdere la vita definitivamente poche ore dopo.

In queste ore è arrivato anche l'addio pubblico del figlio, Homer, di 21 anni: "Spero che lei abbia cominciato a esplorare la libertà eterna", ha detto il ragazzo attraverso un comunicato pubblico. L'ha descritta come "un'anima gentile e gioiosa, una madre amorevole e un'amica leale". Quindi Homer Laffoon, nato dal primo matrimonio dell'attrice con Coley Laffoon, ha parlato di queste ultimi giorni di sofferenze: "Mio fratello Atlas ed io abbiamo perso nostra madre. Dopo sei giorni di oscillazioni emotive incredibili, rimango con una tristezza profonda e indescrivibile. Spero che mia madre sia libera dal dolore e abbia cominciato ad esplorare quella che mi

piace immaginare come la sua libertà eterna".

Gli amori di Anne Heche

Anne Heche aveva avuto appunto due figli, il primo nato dal matrimonio con il camerman conosciuto sul set della sitcom Ellen, da cui era nato proprio Homer nel 2001. Poi dopo la separazione da Coley Laffoon, avvenuta nel 2008, aveva sposato l'attore James Tupper da cui ha avuto il suo secondo figlio, Atlas, nato nel 2009. La coppia si era poi separata nel 2018. Prima di queste due importanti relazioni, Heche era stata al centro del dibattito pubblico per il rapporto d'amore con la comica e conduttrice Ellen DeGeneres. Un amore che al tempo fece scandalo inducendo il mondo di Hollywood, come poi Heche e DeGeneres hanno raccontato, ad estromettere l'attrice per molto tempo: "non mi hanno fatto lavorare per dieci anni", aveva detto, per poi aggiungere tempo, in merito alla sua relazione omosessuale: "Sono fiera di aver fatto parte di una piccola rivoluzione".