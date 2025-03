video suggerito

Morta Pamela Bach, trovata senza vita l'ex moglie di David Hasselhoff di Baywatch L'attrice americana Pamela Bach è stata trovata senza vita nella sua casa di Los Angeles all'età di 61 anni. La donna, ex moglie della star di Baywatch David Hasselhoff, riportava una ferita d'arma da fuoco alla testa e dai primi accertamenti pare fosse autoinflitta.

A cura di Ilaria Costabile

L'attrice statunitense Pamela Bach è stata trovata senza vita nella sua casa di Los Angeles, all'età di 61 anni. Ex moglie di David Hasselhoff, conosciuto per i suoi ruoli in Supercar e Baywatch, stando a quanto riportato da Tmz, si sarebbe tolta la vita.

Pamela Bach e le ipotesi di suicidio

La testata americana scrive che sul corpo la donna presentava "una ferita d'arma fa fuoco autoinflitta alla testa", il che farebbe pensare ad un suicidio. Bach, però, non avrebbe lasciato alcun biglietto che spiegasse il terribile gesto. A preoccuparsi dopo i vari tentativi vani di mettersi in contatto con lei, sono stati i familiari della donna che, quindi, hanno chiamato la polizia. Il medico legale di Los Angeles, però, non ha fornito ulteriori informazioni in merito alle cause del decesso, che sarebbero ancora in corso di accertamenti.

La carriera in tv e il matrimonio con David Hasselhoff

Pamela Bach era nata a Tulsa, in Oklahoma, e aveva iniziato giovanissima la sua carriera d'attrice figurando nella soap Febbre d'amore. È sul set di Supercar, però, che conosce il suo futuro marito David Hasselhoff, con il quale si è sposata nel 1989, avendo poi due figlie: Taylor e Hayley. Ha poi recitato nelle serie Professione pericolo, Superbo, Sirens e Viper, poi è anche stata in 14 puntate di Baywatch, serie che ha reso famosissimo il suo consorte. Nel 2011 ha poi partecipato al reality inglese Celebrity Big Brother. Al 2006, invece, risale il divorzio con Hasselhoff, chiesto dall'attore. I due hanno avuto una separazione burrascosa, durante la quale sono emerse anche accuse di abusi nei suoi confronti. Nel 2011 ha poi partecipato al reality inglese Celebrity Big Brother. Dopo la notizia del ritrovamento della ex moglie, un rappresentante dei legali di Hasselhoff ha detto:

La nostra famiglia è profondamente addolorata per la scomparsa di Pamela Hasselhoff. Siamo grati per l'affetto e il sostegno che abbiamo ricevuto in questo momento difficile, ma chiediamo gentilmente di mantenere la privacy durante il lutto e l'attraversamento di questo momento difficile.