David Hasselhoff piange la morte dell'ex moglie Pamela Bach: "Profonda tristezza" A poche ore dalla notizia della morte di Pamela Bach, arrivano le parole di David Hasselhoff per la scomparsa della ex moglie. "La nostra famiglia è profondamente addolorata per la recente scomparsa di Pamela". La donna è stata trovata senza vita nella sua casa di Los Angeles, si ipotizza che si sia tolta la vita.

A cura di Andrea Parrella

A poche ore dalla notizia della morte di Pamela Bach, arrivano le parole di David Hasselhoff per la scomparsa della ex moglie. "La nostra famiglia è profondamente addolorata per la recente scomparsa di Pamela Hasselhoff", ha dichiarato l'attore attraverso un comunicato. "Siamo grati per l'ondata di amore e sostegno dimostrata in questo momento difficile, ma chiediamo gentilmente la vostra privacy mentre soffriamo e affrontiamo questo periodo difficile".

Il ricordo della figlia Hailey

Quello dell'attore non è stato il solo ricordo familiare. La figlia più piccola della coppia, Hayley Hasselhoff, ha condiviso ieri sera su Instagram una foto ricordo dei suoi genitori, insieme a un'emoji a forma di cuore bianco. La defunta star è salita alla ribalta con ruoli da attrice in una serie di progetti, tra cui Appuntamento con la paura, Otherworld e TJ Hooker, oltre all'apparizione in alcuni episodi di Baywatch.

Secondo TMZ Pamela Bach si è tolta la vita

Non sono ancora chiare le cause della morte di Pamela Bach, ma stando alle prime ricostruzioni riportate da TMZ, la donna si sarebbe tolta la vita. Aveva 61 anni ed è stata trovata senza vita nella sua casa di Los Angeles. TMZ scrive che sul corpo la donna presentava "una ferita d'arma fa fuoco autoinflitta alla testa", da qui l'ipotesi suicidio. Bach, però, non avrebbe lasciato alcun biglietto che spiegasse il terribile gesto. A preoccuparsi dopo i vari tentativi vani di mettersi in contatto con lei, sono stati i familiari della donna che, quindi, hanno chiamato la polizia. Il medico legale di Los Angeles, però, non ha fornito ulteriori informazioni in merito alle cause del decesso, che sarebbero ancora in corso di accertamenti.

La separazione tra Bach e Hasselhoff nel 2006

Nel gennaio del 2006 Hasselhoff e Pamela Bach si erano separati a causa di "divergenze inconciliabili". L'attore negli anni successivi ha dovuto affrontare il problema dell'alcolismo. Alla Bach era stata affidata la custodia di una figlia e la custodia dell'altra all'ormai ex marito, fino a quando Hasselhoff ha ottenuto la custodia di entrambe.