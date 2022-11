Montesano chiede incontro a Presidente ANPI: “Rispetto la democrazia, ho commesso una leggerezza” Enrico Montesano annuncia di aver chiesto al presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, Gianfranco Pagliarulo, di riceverlo. Dopo la squalifica da Ballando con le stelle per avere indossato una maglietta della Decima Mas, vorrebbe rammentargli il suo passato “di uomo legato al rigoroso rispetto dei valori della libertà e della democrazia”.

A cura di Daniela Seclì

Enrico Montesano ha chiesto al Presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, Gianfranco Pagliarulo, di poterlo incontrare per avere la possibilità di chiarire come la recente vicenda che l'ha visto protagonista sia da attribuirsi esclusivamente a una "leggerezza compiuta in assoluta buona fede". Nelle scorse ore, l'ANPI aveva espresso la sua soddisfazione per la scelta della Rai di squalificare Montesano da Ballando con le stelle, per avere indossato – durante le prove – una maglietta della Decima Mas.

Enrico Montesano chiede un incontro a Presidente ANPI

In un post pubblicato nelle Instagram Stories, Enrico Montesano ha annunciato di avere chiesto un incontro al Presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia: "Ho chiesto formalmente al Presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, di ricevermi affinché io possa rammentare il mio passato di uomo legato al rigoroso rispetto dei valori della libertà e della democrazia di cui tale associazione è custode attenta e rigorosa". E ha concluso:

Voglio, altresì, dimostrare come tale mio atteggiamento sia rimasto saldo e rigoroso nel tempo e che l'episodio in cui sono maldestramente caduto vada imputato ad una leggerezza compiuta in assoluta buona fede. Sono certo che il Presidente dell'ANPI, che so essere persona dotata di equilibrio e di saggezza, vorrà ricevermi quanto prima.

ANPI ha espresso soddisfazione per decisione Rai su Montesano

Quando è scoppiata la polemica che ha investito Enrico Montesano, ANPI è così intervenuta: "Montesano arringava i no Vax invitandoli a non pagare il canone Rai. Oggi prova a "Ballando con le stelle" con la maglietta della X Mas, nota per il collaborazionismo con i nazisti e la ferocia contro i partigiani. Una vergogna che offende le vittime della criminalità nazifascista e la Resistenza, radice della Repubblica. Attendiamo seri provvedimenti dalla Commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi". L'Associazione ha poi espresso la propria soddisfazione quando Montesano è stato escluso da Ballando con le stelle: