Ballando con le Stelle, Enrico Montesano in sala prove con la maglia dei fascisti della Decima Mas La denuncia arriva da Selvaggia Lucarelli su Twitter: “Enrico Montesano in sala prove con la maglia simbolo del neofascismo”. Il consigliere di amministrazione Rai Riccardo Laganà: “Auspico seri provvedimenti”.

A cura di Gaia Martino

Selvaggia Lucarelli, all'indomani della puntata di Ballando con le Stelle, ha scritto un tweet contro Enrico Montesano. L'attore durante le prove indossava una maglietta nera della Decima Mas con il motto "Memento ardere semper" sulla parte posteriore. La Decima Mas era il reparto d'assalto della Marina militare fascista, i cui uomini furono protagonisti di feroci delitti e operazioni contro la resistenza italiana. La giornalista si sarebbe accorta soltanto adesso del fatto, "altrimenti glielo avrei detto in diretta". Dopo la denuncia, anche il commento di Riccardo Laganà, Consigliere di Amministrazione Rai: "Auspico seri provvedimenti".

La denuncia di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli con un tweet ha denunciato il look di Enrico Montesano scelto per le prove dell'esibizione svolta ieri sera nel corso della diretta di Ballando con le Stelle. Ha mostrato le immagini, poi:

Dalle immagini di ieri vedo Montesano fare le prove di Ballando con la maglietta della Decima mas che, se a qualcuno sfugge, è una formazione militare che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani, nonché simbolo del neofascismo.

Il tweet ha generato polemica e a chi le ha chiesto il perché non gliel'avesse detto subito in puntata ha risposto: "Non me ne ero accorta, altrimenti glielo avrei detto".

Il commento del Consigliere di Amministrazione Rai Riccardo Laganà

Il Consigliere Di Amministrazione RAI, Riccardo Laganà, ha commentato la vicenda, denunciando la gestione della rete televisiva che ha mandato in onda un "pessimo messaggio".

Sfugge il controllo editoriale quando si appalta a autori esterni e soc. di produzione. Pessimo messaggio su Rai 1, irricevibile per il servizio pubblico. Ci vuole rispetto per cittadini e Costituzione; auspico seri provvedimenti ma troveranno solite carte a posto per giustificare.

Fiorella Mannoia: "Faccetta nera al Gf, vestiti fascisti in prima serata"

Tra i numerosi commenti alla denuncia di Selvaggia Lucarelli va segnalato quello di Fiorella Mannoia: "Ma si, ora va bene tutto, divise naziste scambiate per travestimenti di carnevale, saluti romani, commemorazioni fasciste, faccette nere, che vuoi che sia un nostalgico attore con una maglietta della 10ma Mas. Pure te che vai a guarda‘" ha scritto la cantante su Twitter, tirando in ballo anche il caso scoppiato al GF Vip. La concorrente Micol Incorvaia ha canticchiato Faccetta nera poco prima dell’inizio della puntata di giovedì scorso.

La replica di Enrico Montesano

Tra le sue Instagram story Enrico Montesano ha replicato alla denuncia di Selvaggia Lucarelli: "Buona domenica, le strumentalizzazioni lasciamole ad altri".