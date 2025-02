video suggerito

Michelle Comi su Fedez: “A Milano tutti sanno che è allegrotto, in passato ha contattato anche me” Dopo i gossip di Fabrizio Corona sulla storia tra Fedez e Angelica Montini, Michelle Comi ha detto la sua sulla vicenda. Su Instagram, l’influencer ha confessato di esser stata contattata dal rapper in passato e di aver intrattenuto con lui conversazioni “molto personali”: “Tutta Milano sa che è sempre stato allegrotto”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo il caos generato dai gossip di Fabrizio Corona sulla relazione extraconiugale tra Fedez e Angelica Montini, Michelle Comi ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua sulla vicenda. Attraverso un post pubblicato su Instagram, l'influencer ha detto di esser stata contattata personalmente dal rapper in passato e di aver intrattenuto con lui "conversazioni molto personali". La ragazza ha aggiunto anche di non essere stata l'unica, visto che "a Milano tutti sanno che è allegrotto".

Le parole di Michelle Comi su Fedez

Rispondendo, come fa spesso, alle domande postegli dai suoi followers sul social, Michelle Comi ne ha selezionata una in cui le veniva chiesto come pensasse del tradimento di Fedez a Chiara Ferragni. "Ho guardato con gusto tutta la storia di Fabrizio Corona, me la riguarderei ancora con gusto, ma dubito che sia vera", ha esordito l'influencer, che poi si è rivolta direttamente all'ex re dei paparazzi. "Fabri, ti faccio i miei più sinceri complimenti, anche perché mi fai un po' paura, ho paura che tu possa scoprire cose che nemmeno io so su di me. A mio parere con due personaggi di questa portata è impossibile non venire a scoprire certe cose", le parole.

"Fedez? Tutti sanno che è allegrotto"

Anche se Chiara Ferragni ha smentito più volte di aver recitato una parte negli anni di matrimonio con Fedez, secondo Michelle Comi i due avrebbero portato avanti "l'immagine della famiglia del Mulino Bianco" perché gli conveniva: "Anche perché tutta Milano sa che Fedez è sempre stato bello allegrotto", ha dichiarato. Come lo sa? La ragazza è stata contattata in passato dal rapper: "Inizialmente per un podcast, ma poi il podcast non si è più fatto e le conversazioni sono diventate molto più personali, c'è talmente tanto marcio che è stato tirato fuori il marcio meno marcio".

Situazioni extraconiugali sicuramente ci sono state perché poi è stato confermato da entrambi, ma questo è veramente il meno. Aspettiamo con ansia la terza puntata di Falsissimo, ma la seguirò esattamente come seguo una serie tv.