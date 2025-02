video suggerito

Fedez e Angelica Montini paparazzati lo scorso dicembre? Le foto in cui la ragazza aveva il viso coperto da una sciarpa Risale al 3 dicembre 2024 la paparazzata di Fedez e “una misteriosa ragazza” a Milano. A pubblicare le foto, il settimanale Chi, che scriveva: “Da qualche settimana il rapper frequenta una ragazza misteriosa. In queste foto esce da Casa Cipriani, sale sulla Ferrari e si dirige con lei a casa”. La ragazza si era coperta il volto con una sciarpa e non si aveva idea di chi fosse. Oggi quelle immagini sono tornate alla ribalta per un confronto con Angelica Montini. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Redazione Spettacolo

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Risale al 3 dicembre 2024 la paparazzata di Fedez con "una misteriosa ragazza" a Milano. A pubblicare le foto, il settimanale Chi, in un servizio firmato da Valerio Palmieri. “Da qualche settimana il rapper frequenta una ragazza misteriosa. Pochi giorni fa ha postato la foto di una cena da Cracco dove si vedeva chiaramente una mano femminile, ma nulla di più. In queste foto esce da Casa Cipriani e, dopo aver mandato un’amica a perlustrare la zona e aver saputo che c’era un fotografo, va via dal locale con la ragazza che nasconde il viso dietro una sciarpa. Sale sulla Ferrari e si dirige con lei a casa. Chi è questa ragazza?", così il giornalista poneva la domanda delle domande in uno dei periodi più caldi della vita privata del noto rapper. Le foto in questione sono tornate alla ribalta proprio per il confronto con Angelica Montini.

"Giovane e non famosa, con il timore di essere una fra tante"

"Nessuna di quelle indicate nei giorni scorsi. Fedez cambia spesso compagnie femminili e quello che è vero oggi, domani è già passato", continuava nello scritto che accompagnava le foto della paparazzata, "Della ragazza che vediamo in queste immagini sappiamo che è molto giovane e non è famosa. Non scommetteremmo sulla durata del rapporto, ma registriamo questo cambiamento nella “comunicazione”. Poi, non è detto che non sia stata la ragazza stessa a decidere di non mostrarsi. Ne avrebbe più di un motivo. La riservatezza, la giovane età, il giudizio degli altri. E, magari, il timore di essere una fra tante”.

Fedez ha fatto un passo indietro sulla telefonata con Corona e Montini

Intanto, Fedez ha fatto un passo indietro e si è detto pentito di aver affidato i suoi pensieri a Fabrizio Corona, con il quale ha assicurato non esserci mai stato nessun tipo di accordo: "Quando Angelica ha deciso di interrompere il nostro rapporto, tra i tanti errori che ho commesso ho condiviso pensieri con Fabrizio e un'amica comune a loro due. Una sciocchezza in un momento di debolezza e fragilità, di cui pago le conseguenze, ma respingo qualsiasi teoria dei complotti o manipolazioni. Ho provato ad arginare queste notizie in ogni modo possibile, come posso facilmente dimostrare. Notizie che peraltro mi danneggiano, fortemente".